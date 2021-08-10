Липчане смогут бесплатно ходить в музеи Москвы и Санкт-Петербурга

Проект «Пушкинская карта» пока только готовится к запуску, но его принципиальные особенности уже установлены.

1 сентября Липецкая область присоединится к проекту «Пушкинская карта». Это специальная программа популяризации культурных мероприятий среди молодежи в возрасте от 14 до 22 лет. По «Пушкинской карте» они смогут посещать учреждения культуры. Предполагается, что каждому участнику программы будет подарена «Пушкинская карта» номиналом 5 000 рублей на календарный год, в 2021 году в рамках пилотного проекта эта сумма составит 3 000 рублей. Эти деньги можно будет потратить на билеты в федеральные, региональные и частные учреждения культуры. Карта оформляется через Госуслуги.



Как известно, в Липецкой области к проекту «Пушкинская карта» присоединились четыре театра, филармония и театр танца «Казаки России». Так, 8 сентября в 19:00 в концертном зале «Унион» Липецкой государственной филармонии состоится концерт Липецкого государственного оркестра русских народных инструментов «Подвигу Ленинграда посвящается…». Как сообщили GOROD48 в Липецком театре драмы им. Л.Н. Толстого, по «Пушкинской карте» можно будет посетить спектакли «Горе от ума», которые запланированы на середину сентября. Этот список будет пополняться по мере утверждения графика спектаклей. А вот городские учреждения культуры пока свой список для «Пушкинской карты» еще только формируют: этим занимается профильный департамент.



Формирование программы мероприятий, которые можно посетить по «Пушкинской карте», курирует Министерство культуры России. Ожидается, что к проекту смогут присоединится те учреждения культуры, у которых есть возможность онлайн-покупки билетов. Это могут быть не только театры или концертные залы, но и музеи. Не исключено, что молодежь сможет посещать учреждения не только своего региона, но и других субъектов. Например, театры и музеи Москвы и Санкт-Петербурга. Но эта возможность еще прорабатывается.