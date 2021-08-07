В России

15 минут назад

Школьников сняли с поезда на Кубани из-за массового отравления

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Дети находятся в больницах в состоянии легкой и средней степени тяжести

20 школьников отправили в больницу из поезда Мурманск — Адлер на Кубани. У них подозревают кишечную инфекцию. Их доставили в центральные районные больницы Апшеронска и Белореченска.

Как сообщает Интерфакс, врачи оценивают состояние детей как легкой и средней степени тяжести. У них повышенная температура, но нет симптомов расстройства желудка. Позднее будет принято решение, отправить ли детей на карантин либо разместить в лагере.

Несовершеннолетние пассажиры передвигались в составе двух организованных групп - всего около 250 человек. Остальные дети продолжили следование до станции назначения.

 Накануне вечером дети ужинали в вагоне-ресторане. Один из четырех сотрудников вагона отстранен от работы после отказа сдать анализы, еще у троих анализы взяли. Также взяты пробы пищи, питьевой воды, продуктов и дезинфицирующих средств. Также после массового отравления детей заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей").
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