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15 минут назад
Школьников сняли с поезда на Кубани из-за массового отравления
Дети находятся в больницах в состоянии легкой и средней степени тяжести
20 школьников отправили в больницу из поезда Мурманск — Адлер на Кубани. У них подозревают кишечную инфекцию. Их доставили в центральные районные больницы Апшеронска и Белореченска.
Как сообщает Интерфакс, врачи оценивают состояние детей как легкой и средней степени тяжести. У них повышенная температура, но нет симптомов расстройства желудка. Позднее будет принято решение, отправить ли детей на карантин либо разместить в лагере.
Несовершеннолетние пассажиры передвигались в составе двух организованных групп - всего около 250 человек. Остальные дети продолжили следование до станции назначения.
Накануне вечером дети ужинали в вагоне-ресторане. Один из четырех сотрудников вагона отстранен от работы после отказа сдать анализы, еще у троих анализы взяли. Также взяты пробы пищи, питьевой воды, продуктов и дезинфицирующих средств. Также после массового отравления детей заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей").
Как сообщает Интерфакс, врачи оценивают состояние детей как легкой и средней степени тяжести. У них повышенная температура, но нет симптомов расстройства желудка. Позднее будет принято решение, отправить ли детей на карантин либо разместить в лагере.
Несовершеннолетние пассажиры передвигались в составе двух организованных групп - всего около 250 человек. Остальные дети продолжили следование до станции назначения.
Накануне вечером дети ужинали в вагоне-ресторане. Один из четырех сотрудников вагона отстранен от работы после отказа сдать анализы, еще у троих анализы взяли. Также взяты пробы пищи, питьевой воды, продуктов и дезинфицирующих средств. Также после массового отравления детей заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей").