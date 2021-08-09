«Лебедяньмолоко»: заменим продукт, если не устроили вкус или качество

Ежедневно комбинат «Лебедяньмолоко» производит свыше 400 тонн натуральной и безопасной молочной продукции, которая затем отправляется в торговые сети более 12 регионов России. Компании важен каждый покупатель, и, если ему по какой-то причине не понравился вкус или качество, он может обратиться на предприятие и ему заменят продукт.

Такая система на «Лебедяньмолоко» действует уже более пяти лет и является уникальной для регионов присутствия бренда. Несмотря на рискованность введения правила о замене продукта, оно себя полностью оправдало – покупатели точно знают, что могут обратиться напрямую в компанию и быть услышанными. Предприятию, в свою очередь, удается оперативно отследить, на каком этапе могло что-то произойти со вкусом продукта или его свойствами. Обращения покупателей помогают компании оперативно выявлять любые возможные отклонения.

Стоит отметить, что на производство натуральной продукции влияет множество факторов, а, следовательно, ее вкус, аромат и консистенция могут немного меняться. Надои даже от одной коровы отличаются не только сезонно, а почти ежедневно. Это зависит от погоды, сочности травы, от настроения, в котором сегодня пребывает животное. Например, летом у сливочного масла обычно более желтый цвет и насыщенный аромат за счет того, что коровы наслаждаются полным разнотравьем. Эти и другие особенности создания натуральной продукции специалисты «Лебедяньмолоко» стараются доносить до покупателей.

Необходимо добавить, что предприятие проводит щадящую обработку молока, чтобы сохранить всю его природную пользу. И поэтому очень важно соблюдать температурный режим во всей логистической цепочке. Даже небольшое отклонение от него может повлиять на продукт – так бывает, когда, например, товар несвоевременно выставляется в магазине или, не был соблюден температурный режим при транспортировке. Однако миссия компании «Лебедяньмолоко» - обеспечить покупателю вкусные, полезные и натуральные продукты питания, несмотря ни на какие факторы. Поэтому и была разработана система замены продукта.

Чтобы заменить продукт, покупателю нужно позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-68-00 или оставить заявку на сайте https://lmilk.ru/contacts/ . У него запросят информацию, дату производства, где и когда приобретен товар, а также контактный телефон и адрес. Представитель компании «Лебедяньмолоко» в ближайшее время привезет покупателю взамен свежую продукцию.

Заместитель генерального директора ООО «Лебедяньмолоко» Игорь Кремнёв:

«Мы уверены в качестве продуктов, которые производим, и максимально открыты для диалога с каждым нашим покупателем. Мы всегда честно сообщаем, с какими фермами работаем, а их больше 40 на сегодня, какой объем молока закупаем и на каком оборудовании его проверяем. Поэтому, если покупателю по какой-то причине не подошел продукт, то наши специалисты обязательно его заменят. Выяснение причины, почему изменился вкус или свойства продукта, «Лебедяньмолоко» полностью берет на себя, а покупателю уже не нужно тратить на это время и силы. Отмечу, что мы единственная компания в регионах присутствия, в которой действует такое правило о замене продукта».

*Справка

ООО «Лебедяньмолоко» – один из крупнейших производителей молочной продукции в Черноземье. География продаж включает Москву и Московскую область, Брянскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Липецкую, Орловскую, Рязанскую, Смоленскую, Тамбовскую и Тульскую области.

Предприятие выпускает более 75 наименований продукции, в том числе молоко, творог, йогурты, кисломолочную продукцию, сметану и масло. Компания работает с ведущими сельхозпредприятиями, где питание и содержание коров строго контролируется.

В 2017 году ООО «Лебедяньмолоко» начат масштабный проект модернизации производства. На его реализацию направлено 4 млрд рублей. Общий объем переработки молока за 2020 год – свыше 190 тыс. тонн. В том же году выручка предприятия превысила 7,6 млрд рублей.

В 2021 году компания «Лебедяньмолоко» вошла в топ-30 крупнейших переработчиков молока России по версии двух независимых рейтингов.

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