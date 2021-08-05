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сегодня, 15:27

Российская спортсменка по прыжкам с шестом завоевала серебро Олимпиады

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#Олимпиада в Токио #прыжки с шестом #медаль #серебро

Российская спортсменка Анжелика Сидорова завоевала серебряную медаль в прыжках с шестом на Олимпиаде в Токио (Япония).

Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова стала серебряным призером летних Олимпийских Игр в Токио.

Россиянка взяла высоту 4,85 м. Золотую медаль выиграла американка Кэти Наджотт с результатом 4,90 м, бронзу – британка Холли Брэдшоу (4,85 м).

Это 58-я по счету награда России на Олимпийских Играх в Токио, - передает РИА Новости.
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#Олимпиада в Токио #прыжки с шестом #медаль #серебро

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