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Российская спортсменка по прыжкам с шестом завоевала серебро Олимпиады
Российская спортсменка Анжелика Сидорова завоевала серебряную медаль в прыжках с шестом на Олимпиаде в Токио (Япония).
Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова стала серебряным призером летних Олимпийских Игр в Токио.
Россиянка взяла высоту 4,85 м. Золотую медаль выиграла американка Кэти Наджотт с результатом 4,90 м, бронзу – британка Холли Брэдшоу (4,85 м).
Это 58-я по счету награда России на Олимпийских Играх в Токио, - передает РИА Новости.
Россиянка взяла высоту 4,85 м. Золотую медаль выиграла американка Кэти Наджотт с результатом 4,90 м, бронзу – британка Холли Брэдшоу (4,85 м).
Это 58-я по счету награда России на Олимпийских Играх в Токио, - передает РИА Новости.