Больше, чем на десяти улицах Липецка отключат холодную воду

5 августа с 09:00 до 17:00 из-за ремонтных работ на насосной подстанции без холодной воды останутся дома №№ 17, 19, 25, 27, 29а, 31, 31а, 37, 37/1, 39 по улице Терешковой.



С 10:00 до 17:00 ЛГЭК будет устранять утечку на трубопроводе на участке по улице Пестеля, 17 – холодную воду отключат жителям частного сектора улиц Рылеева, Пестеля, Макаренко.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 91, 95, 97, 101/2 по улице Гагарина, №№ 1/2, 1/3 по улице Терешковой из-за устранения утечки на водопроводе по адресу: улица Гагарина, 95.



С 10:00 до 20:00 ЛГЭК временно приостановит подачу холодной воды потребителям дома № 9 по улице Кувшинова, чтобы провести врезку трубопровода по адресу: улица Московская, 153.



С 09:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 1а, 2, 3, 4а, 5а, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 12, 12а, 12б, 12в, 12г, 14, 14а, 16, 18, 20, 22, 24, 26 по улице Петра Смородина, №№ 24, 28, 30, 34 по улице 60 лет СССР, №№ 2, 4, 6, 8, 8а, 10, 10а, 12, 12/1, 12/2 по улице Меркулова, №№ 15, 17, 17а, 19, 19/1, 19/2, 21, 21в, 21а, 23, 23б, 25, 25а, 29, 29а, 31, 31а, 33, 70 по улице Водопьянова, №№ 3, 5, 7, 9, 3/а, 13, 13а, 15, 17, 18, 18а, 19, 21, 20, 22, 22а, 23, 23а, 24, 27, 29а, 25 по улице Стаханова, №№ 7, 8, 10, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 35б, 36, 37, 39 в 15-м микрорайоне. ЛГЭК будет проводить работы по замене запорной арматуры и участка трубопровода по адресу: улица Петра Смородина, 13.



Воду на участки подвезут по заявкам потребителей.

