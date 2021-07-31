Общество

53 минуты назад

Евгения Уваркина показала класс на «EcoParty»

7 523
#субботник
Евгения Уваркина показала класс на «EcoParty»

Необычный субботник привлек десятки неравнодушных людей

Субботним утром 31 июля в Липецке прошел самый необычный за последнее время субботник под названием «EcoParty».

Идея «EcoParty» зародилась в ноябре прошлого года, когда три девушки Валерия, Мария и Яна ужаснулись состоянию территории вокруг липецкой набережной и собрали там первые 10 мешков мусора. Потом эту операцию они повторили вместе с друзьями, и мешков мусора стало 40. А, чтобы забота о природе не наскучила, они выбрали свой формат – вечеринки! Под музыку и работать легче, и потанцевать можно под современные молодежные треки, которые исполняет настоящий диджей.



Раз за разом сторонников такого времяпрепровождения становилось больше. Вот и сегодня на призыв в социальных сетях посетить четвертый субботник откликнулись друзья проекта, совет молодежных лидеров и… налоговики!

На такую необычную «тусовку» пришла мэр Липецка Евгения Уваркина. Она уже знакома с ребятами, приходила к ним на один из субботников, но решила посетить «вечеринку» вновь. Ей понравился креативный подход организаторов, умение сделать мероприятие, наполненное смыслами. Евгения Уваркина предложила собрать несколько направлений в одну коллаборацию, чтобы воплотить в жизнь идею установить временные малые архитектурные формы в одном из центров притяжения людей – на набережной. А помог в этом закрытый клуб художников.

Формат, как и ранее, сделали необычным, и поделили зоны активности на три части: территорию под субботник, зону сборки лежаков из старых деревянных палет и покраску 200-литровых бочек под креативные урны. Кстати, бизнес не остался в стороне и обеспечил участников субботника прохладительными напитками в жаркое июльское утро и фастфудом абсолютно бесплатно.



-  У нас есть идея соединить набережную реки Воронеж с набережной Липовки. Проект амбициозный, сложный, займет, скорее всего, несколько лет. Но первые шаги по реализации этого проекта мы начнем уже в следующем году. Сегодня же я надеюсь, что горожане вокруг нас посмотрят, увлекутся и почувствуют ответственность, поймут, что те урны, которые мы создадим, пространство, которое уберем, нужно поддерживать в таком состоянии и беречь, - отметила в своем приветственном слове Евгения Уваркина.

И она как в воду глядела – толп и очередей из отдыхающих, которые в едином порыве решили бы поддержать благое начинание, не оказалось, но зато Евгения Уваркина на своем личном примере показала, как надо работать тем, кто пришел и присоединился к «EcoParty». Сначала с детским увлечением мэр раскрашивала будущие урны не боясь запачкать краской белую рубашку, потом со знанием дела принялась наносить белую краску на собранные из деревянных поддонов лежаки, а затем стала собирать мусор. И самое интересное, что делала она это не на камеру, а от чистого сердца, как и все собравшиеся.



Во время перерыва журналисты GOROD48 поинтересовались у Евгении Уваркиной, что изменилось здесь за два с половиной года. Ведь в апреле 2019 года она стала мэром, и одним из первых ее публичных мероприятий стал как раз субботник на набережной. В тот раз власти города приглашали неравнодушных людей на уборку, в субботники принимали участие подведомственные организации. Сегодня же посыл шел от самих граждан.

- На том субботнике не было такого внутреннего драйва, который мы сегодня видим у молодых и активных горожан. Сегодня здесь собралось сразу несколько сообществ – экологов, художников работающих в стиле граффити. Под коктейли и музыку они создают и благоустраивают пространство вокруг себя. Мне кажется, что по-другому молодежь не воспринимает эту историю, но это классно. Мы будем дальше поддерживать и максимально рассказывать о таких инициативах, чтобы к ним присоединялось как можно больше людей. А по итогу сегодняшнего мероприятия посмотрим, как будут наполняться наши мусорки, как отдыхающие начнут относиться к чистоте, и проверим, сработает ли принцип разбитых стекол, и перестанут ли люди сорить там, где чисто и есть урны.

Тем временем некоторые отдыхающие на пляже набережной продолжали наблюдать за происходящим с удивлением.



7 523
#субботник

Комментарии (7)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Директор Зоопарка

3 минуты назад
зачем мэру лично красить бочки ? Разве нельзя это поручить коммунальным службам, ведь они за это получают деньги ?
ответить

А это после мероприятия.

8 минут назад
бюджетники, А главное то что после этого мероприятия придя домой тебя ожидает ведро и не граммы воды в квартире. Потом побежит искать бочку с водой чтоб протереть глаза и руки после таких мероприятий. И до часа ночи приготовить что-то поесть.
ответить

эстет

11 минут назад
У мэра все проекты амбициозные,правда они в стадии незавершенки....
ответить

гостья

16 минут назад
Как нам повезло с мэром,коммунальные службы больше не нужны,эт сколько деньжищ можно сэкономить на уборке.
ответить

И для кого указ?

23 минуты назад
И указ на массовые мероприятия не очень, темноте без масок. Всем без исключения выписать штраф. А организатору от 500т.до 1мил.
ответить

бюджетники

25 минут назад
Мы целый год ждем эти пати,готовы бросить все дела и идти грести окурки и баклажки.Готовы по уши измазать краской всю одежду,т.к.наша зарплата в 15 тысяч,позволяет это делать.А еще мы готовы взять шефство над парками и скверами,а также над всеми пространствами города.
ответить

Лавочница

31 минуту назад
Евгения Юрьевна - божественна!
ответить

Еще в рубрике

Жителей дома №2 на Осеннем проезде расселят
#расселение
32
Жителей дома №2 на Осеннем проезде расселят

сегодня, 10:16

Общество
95-летняя липчанка победила коронавирус
#коронавирус
74
95-летняя липчанка победила коронавирус

сегодня, 08:57

Общество
Глава Гидрометцентра предупредил об аномальной жаре в Липецкой области
#жара
15
Глава Гидрометцентра предупредил об аномальной жаре в Липецкой области

сегодня, 07:27

Общество
Липецкая вечЁрка: мотоциклист сбил женщину, непогода обесточила четыре района города, и ковидные огр...
#вечЁрка #ДТП #непогода
8
Липецкая вечЁрка: мотоциклист сбил женщину, непогода обесточила четыре района города, и ковидные огр...

вчера, 20:21

Общество
Евгения Уваркина предложила создать «Школу ТОС»
#благоустройство
38
Евгения Уваркина предложила создать «Школу ТОС»

вчера, 14:55

Общество
Санитарно-защитная зона международного аэропорта «Липецк» остановила строительство дома
#липецкий аэропорт
28
Санитарно-защитная зона международного аэропорта «Липецк» остановила строительство дома

вчера, 13:42

Общество