Евгения Уваркина показала класс на «EcoParty»

Необычный субботник привлек десятки неравнодушных людей

Субботним утром 31 июля в Липецке прошел самый необычный за последнее время субботник под названием «EcoParty».Идея «EcoParty» зародилась в ноябре прошлого года, когда три девушки Валерия, Мария и Яна ужаснулись состоянию территории вокруг липецкой набережной и собрали там первые 10 мешков мусора. Потом эту операцию они повторили вместе с друзьями, и мешков мусора стало 40. А, чтобы забота о природе не наскучила, они выбрали свой формат – вечеринки! Под музыку и работать легче, и потанцевать можно под современные молодежные треки, которые исполняет настоящий диджей.Раз за разом сторонников такого времяпрепровождения становилось больше. Вот и сегодня на призыв в социальных сетях посетить четвертый субботник откликнулись друзья проекта, совет молодежных лидеров и… налоговики!На такую необычную «тусовку» пришла мэр Липецка Евгения Уваркина. Она уже знакома с ребятами, приходила к ним на один из субботников, но решила посетить «вечеринку» вновь. Ей понравился креативный подход организаторов, умение сделать мероприятие, наполненное смыслами. Евгения Уваркина предложила собрать несколько направлений в одну коллаборацию, чтобы воплотить в жизнь идею установить временные малые архитектурные формы в одном из центров притяжения людей – на набережной. А помог в этом закрытый клуб художников.Формат, как и ранее, сделали необычным, и поделили зоны активности на три части: территорию под субботник, зону сборки лежаков из старых деревянных палет и покраску 200-литровых бочек под креативные урны. Кстати, бизнес не остался в стороне и обеспечил участников субботника прохладительными напитками в жаркое июльское утро и фастфудом абсолютно бесплатно.- У нас есть идея соединить набережную реки Воронеж с набережной Липовки. Проект амбициозный, сложный, займет, скорее всего, несколько лет. Но первые шаги по реализации этого проекта мы начнем уже в следующем году. Сегодня же я надеюсь, что горожане вокруг нас посмотрят, увлекутся и почувствуют ответственность, поймут, что те урны, которые мы создадим, пространство, которое уберем, нужно поддерживать в таком состоянии и беречь, - отметила в своем приветственном слове Евгения Уваркина.И она как в воду глядела – толп и очередей из отдыхающих, которые в едином порыве решили бы поддержать благое начинание, не оказалось, но зато Евгения Уваркина на своем личном примере показала, как надо работать тем, кто пришел и присоединился к «EcoParty». Сначала с детским увлечением мэр раскрашивала будущие урны не боясь запачкать краской белую рубашку, потом со знанием дела принялась наносить белую краску на собранные из деревянных поддонов лежаки, а затем стала собирать мусор. И самое интересное, что делала она это не на камеру, а от чистого сердца, как и все собравшиеся.Во время перерыва журналисты GOROD48 поинтересовались у Евгении Уваркиной, что изменилось здесь за два с половиной года. Ведь в апреле 2019 года она стала мэром, и одним из первых ее публичных мероприятий стал как раз субботник на набережной. В тот раз власти города приглашали неравнодушных людей на уборку, в субботники принимали участие подведомственные организации. Сегодня же посыл шел от самих граждан.- На том субботнике не было такого внутреннего драйва, который мы сегодня видим у молодых и активных горожан. Сегодня здесь собралось сразу несколько сообществ – экологов, художников работающих в стиле граффити. Под коктейли и музыку они создают и благоустраивают пространство вокруг себя. Мне кажется, что по-другому молодежь не воспринимает эту историю, но это классно. Мы будем дальше поддерживать и максимально рассказывать о таких инициативах, чтобы к ним присоединялось как можно больше людей. А по итогу сегодняшнего мероприятия посмотрим, как будут наполняться наши мусорки, как отдыхающие начнут относиться к чистоте, и проверим, сработает ли принцип разбитых стекол, и перестанут ли люди сорить там, где чисто и есть урны.Тем временем некоторые отдыхающие на пляже набережной продолжали наблюдать за происходящим с удивлением.