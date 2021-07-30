В Липецкой области начинается сельскохозяйственная микроперепись

Переписчики будут ходить по домам селян с 1 по 30 августа.

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Это первая в России сельскохозяйственная микроперепись. Ее решили провести для уточнения данных. Микроперепись отличается от обычной меньшим количеством вопросов, и тем, что не будут переписывать жителей деревень, в которых меньше 10-ти домов. Эта перепись также не касается городских жителей.



К остальным переписчики придут с 1 по 30 августа. Переписчика можно будет опознать по зеленым жилету и кепке с фирменной символикой, синей сумке и планшету. Также у него должно быть удостоверение и паспорт, чтобы подтвердить личность.



Для работы уже набрали 457 переписчиков и 76 инструкторов. Как правило, переписчики живут в тех районах, жителей которых и будут переписывать. За свою работу в течение месяца они получат по 19 800 рублей.



— В Липецкой области сельскохозяйственной микропереписью будут охвачены 220,7 тысячи объектов сельхозтоваропроизводителей: 324 сельхозорганизации, 876 КФХ и ИП, 135 некоммерческих объединений граждан и 219,4 тысячи личных подсобных хозяйств, — сообщила заместитель «Липецкстата» Надежда Данилова.



Важно, что всю информацию переписчики будут записывать со слов селян, никаких документов они не спросят и отрыть дверь, чтобы, к примеру, пересчитать живность, не потребуют.



В ходе миткропереписи переписчики поинтересуются общей характеристикой объекта, площадью сельсхозкультур, поголовьем животных. К физическим лицам они придут лично, а сельхозорганизациям, КФХ и ИП предложат самостоятельно заполнят переписные листы.



— Все сведения, которые содержатся в переписных листах — это информация ограниченного доступа, не подлежащая разглашению. Кроме того, переписчики подписывают документ, в котором обязуются не распространять ее. Информация не содержит персональных данных. А при дальнейшей обработке из нее уберут даже сведения о селах, деревнях и районах, — пояснил руководитель «Липецкстата» Александр Зайцев, — Иногда проведение переписи связывают с будущим повышением налогов. Это не так. Организаторы переписи с фискальными органами никак не связаны. У нас разные задачи.



Перепись будет проходить во время пандемии коронавируса. В «Липецкстате» заверили, что переписчики либо вакцинированы, либо переболели COVID -19 и имеют высокий уровень антител. Им раздали маски, перчатки и дезинфицирующие салфетки, а также памятку о соблюдении правил личной безопасности и предупредили о необходимости соблюдать социальную дистанцию.



Сельскохозяйственная микроперепись необходима для актуализации информации о сельском хозяйстве и разработки сельхозпрограмм. Например, предыдущая сельхозперепись, которая проводилась в 2016 году показала, что в Липецкой области наметилась тенденция к укрупнению небольших частных хозяйств.



— Мы видим, что интерес к выращиванию так называемого борщевого набора падает. Нам важно понимать, что это, стечение обстоятельств или малый бизнес пошел по другому пути? — рассказал начальник областного управления сельского хозяйства Олег Долгих, — Когда мы поймем причину, мы внесем изменения в программы поддержки и, возможно, будем больше датировать это направление.



Первые итоги микропереписи подведут уже в конце 2021 года, а окончательные — в конце 2022 года.