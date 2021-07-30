Липчанин с процентами отсудил навязанную автопомощь

При оформлении кредита покупателя вынудили приобрести ненужные ему услуги.

Октябрьский районный суд Липецка рассмотрел гражданский иск местного жителя в адрес автосалона и страховой компании. Липчанин потребовал вернуть ему уплаченные за навязанные услуги деньги и выплатить компенсацию морального вреда, а также взыскать с ответчиков штраф.



Как указано в материалах суда, липчанин купил за 740 974 рубля машину «Lada Vesta». Покупку он оплатил и за счет личных сбережений, и за счет кредита. При заключении кредитного договора ему были навязаны дополнительные услуги в виде сертификата «Техническая помощь на дорогах» на сумму 100 000 рублей. При подписании указанных договоров мужчине не объяснили их условия, что существенным образом нарушает права истца как потребителя. Липчанин не планировал заключать такой договор. Из-за этого мужчина просил взыскать с ответчиков 100 000 рублей, проценты - 532 рубля и 64 копейки, а также взыскать проценты до момента фактического исполнения обязательства, компенсацию морального вреда 20 000 рублей, штраф, судебные расходы.



Суд встал на сторону потребителя. Липчанин получит полное возмещение навязанной услуги (100 000 рублей), компенсацию морального вреда (10 000 рублей), проценты (532 рубля и 64 копейки), штраф (55 000 рублей), а также компенсацию издержек. Всего 173 538 рубля 12 копеек.