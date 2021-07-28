Молодой человек на пляже получил тепловой удар

Ему на помощь вовремя пришли спасатели

На центральном пляже Грязей молодой человек перегрелся на солнце, из-за чего у него ухудшилось общее состояние и началось кровотечение из носа, сообщили в Управлении государственной спасательной противопожарной службы Липецкой области.



- Спасатели незамедлительно оказали пострадавшему первую помощь, после чего парня передали медикам скорой помощи, - сообщили в УГПСС.



Управление государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области напоминает, что чрезмерное пребывание на солнце вредно всем: его лучи могут вызвать ожоги кожи, перегревание, солнечный и тепловой удар. Чтобы избежать возникновения теплового и солнечного удара не забывайте о простых правилах безопасности: в жаркие дни при большой влажности лучше выходить на открытый воздух до 10- 11 часов дня, позже возможно пребывание в зеленой зоне в тени деревьев; выходить из помещения следует только в головном уборе; одежда должна быть легкой, свободной, хорошо пропускающей воздух; лучше основной прием пищи перенести на вечерние часы, ограничить прием жирной и белковой пищи;



- не следует употреблять спиртные напитки в жаркие дни; важно соблюдать правильный питьевой режим: неограниченное, беспорядочное питье не только не утоляет жажды, но и перегружает сердце; лучше вместо воды пить подкисленный или подслащенный чай, квас, соки, рисовый или вишневый отвар; не следует пользоваться большим количеством косметических средств и кремов, так как они препятствуют нормальному функционированию кожных покровов; чтобы уберечься от перегревания, не стоит проводить много времени на солнце: первое время находиться под солнечными лучами можно до получаса с перерывами, а затем – не более двух часов с перерывами; загорать можно под тентом, при этом продолжительность солнечных ванн под рассеянными и отраженными лучами может быть в два-три раза больше, чем при прямой солнечной радиации; после солнечной ванны полезно принять душ, сделать влажное обтирание или искупаться, отдохнув предварительно в тени; не загорайте на голодный желудок и сразу после еды: солнечные ванны рекомендуется принимать через час-полтора после приема пищи.





