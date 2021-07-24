Общество
сегодня, 18:04
Завтра в нескольких липецких домах отключат воду и свет
ЛГЭК запланировал ремонтные работы на выходной день.
С 9:00 до 17:00 будет прекращена подача горячей воды потребителям на улице Елецкая, дома 67, 69, 71.
С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду потребителям частного сектора на улицах Калинина и Радиаторная. Работы необходимо провести для устранения утечки на водоводе диаметром 100 мм на улице Калинина.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. Возможно повышение мутности холодной воды после окончания работ.
С 9:00 до 17:00 будет приостановлена подача электроэнергии потребителям на улице Елецкая, дома 67, 69, 71.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 175, 236-175.
С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду потребителям частного сектора на улицах Калинина и Радиаторная. Работы необходимо провести для устранения утечки на водоводе диаметром 100 мм на улице Калинина.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. Возможно повышение мутности холодной воды после окончания работ.
С 9:00 до 17:00 будет приостановлена подача электроэнергии потребителям на улице Елецкая, дома 67, 69, 71.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 175, 236-175.
Как же так получилось?...