В России

54 минуты назад

Прокуратура проводит проверку после обрушения ж/д моста в Забайкалье

100
#обрушение моста

В режим ЧС приведены силы путеремонтного комплекса и оперативного реагирования ЗабЖД.

Восточно-Сибирской транспортной прокуратурой организованы проверочные мероприятия соблюдения законодательства о безопасности движения по факту подмыва железнодорожного моста, произошедшего 23 июля вблизи села Дунаево Сретенского района Забайкальского края на перегоне Куэнга – Укурей Забайкальской железной дороги, из-за ливневых дождей, - сообщает надзорное ведомство.

Из-за сильных дождей сооружение, расположенное возле села Нижняя Куэнга в Забайкальском крае, подмыло. В итоге часть железной дороги буквально повисла над рекой, а пути сильно прогнулись.

В результате происшествия жертв и пострадавших нет.

В настоящее время движение по дороге временно приостановлено в обоих направлениях, начаты ремонтные работы с использованием противоразмывного и восстановительного поездов.

На место выехал Могочинский транспортный прокурор, оперативная группа Могочинского ЛО МВД России на транспорте, комиссия ОАО «РЖД».

Ход проверки находится на контроле Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, - говорится в сообщении прокуратуры.

Свыше 600 человек эвакуировали из зон подтопления в Шилкинском районе Забайкальского края, с пострадавшими работают психологи, - сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"Из зоны подтопления эвакуировано более 600 человек. В городе Шилка развёрнуто два пункта временного размещения на базе образовательных учреждений", - отметил представитель МЧС, добавив, что в настоящее время в них находятся 114 человек, в том числе 28 детей.

На Забайкальской железной дороге в связи с обильными осадками в режим чрезвычайной ситуации приведены силы путеремонтного комплекса и оперативного реагирования, - сообщила пресс-служба ЗабЖД.

23 июля на Транссибе из-за смыва опоры моста на перегоне Куэнга – Укурей остановлено движение поездов в обоих направлениях. В целях сокращения времени задержки пассажирских поездов планируется организация размена составов поездов. Между пунктами остановки поездов пассажиры будут перевезены автобусами.


100
#обрушение моста

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

#ревакцинация
К массовой ревакцинации в ближайшее время присоединятся регионы

5 минут назад

В России
Власти намерены вдвое увеличить количество ярмарок в России

6 минут назад

В России
В Кремле прокомментировали ситуацию с принадлежностью Крыма на сайте Олимпиады
#Олимпиада #Крым #Токио
В Кремле прокомментировали ситуацию с принадлежностью Крыма на сайте Олимпиады

сегодня, 13:59

В России
ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 6,5%
#ключевая ставка #банк
ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 6,5%

сегодня, 13:52

В России
#Олимпиада
Впервые сразу пять курских спортсменов отправились на Олимпиаду

сегодня, 13:05

В России
В России вырос спрос на простые кнопочные телефоны
#телефоны
В России вырос спрос на простые кнопочные телефоны

сегодня, 11:28

В России