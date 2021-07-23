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54 минуты назад
Прокуратура проводит проверку после обрушения ж/д моста в Забайкалье
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В режим ЧС приведены силы путеремонтного комплекса и оперативного реагирования ЗабЖД.
Восточно-Сибирской транспортной прокуратурой организованы проверочные мероприятия соблюдения законодательства о безопасности движения по факту подмыва железнодорожного моста, произошедшего 23 июля вблизи села Дунаево Сретенского района Забайкальского края на перегоне Куэнга – Укурей Забайкальской железной дороги, из-за ливневых дождей, - сообщает надзорное ведомство.
Из-за сильных дождей сооружение, расположенное возле села Нижняя Куэнга в Забайкальском крае, подмыло. В итоге часть железной дороги буквально повисла над рекой, а пути сильно прогнулись.
В результате происшествия жертв и пострадавших нет.
В настоящее время движение по дороге временно приостановлено в обоих направлениях, начаты ремонтные работы с использованием противоразмывного и восстановительного поездов.
На место выехал Могочинский транспортный прокурор, оперативная группа Могочинского ЛО МВД России на транспорте, комиссия ОАО «РЖД».
Ход проверки находится на контроле Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, - говорится в сообщении прокуратуры.
Свыше 600 человек эвакуировали из зон подтопления в Шилкинском районе Забайкальского края, с пострадавшими работают психологи, - сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Из зоны подтопления эвакуировано более 600 человек. В городе Шилка развёрнуто два пункта временного размещения на базе образовательных учреждений", - отметил представитель МЧС, добавив, что в настоящее время в них находятся 114 человек, в том числе 28 детей.
На Забайкальской железной дороге в связи с обильными осадками в режим чрезвычайной ситуации приведены силы путеремонтного комплекса и оперативного реагирования, - сообщила пресс-служба ЗабЖД.
23 июля на Транссибе из-за смыва опоры моста на перегоне Куэнга – Укурей остановлено движение поездов в обоих направлениях. В целях сокращения времени задержки пассажирских поездов планируется организация размена составов поездов. Между пунктами остановки поездов пассажиры будут перевезены автобусами.
Из-за сильных дождей сооружение, расположенное возле села Нижняя Куэнга в Забайкальском крае, подмыло. В итоге часть железной дороги буквально повисла над рекой, а пути сильно прогнулись.
В результате происшествия жертв и пострадавших нет.
В настоящее время движение по дороге временно приостановлено в обоих направлениях, начаты ремонтные работы с использованием противоразмывного и восстановительного поездов.
На место выехал Могочинский транспортный прокурор, оперативная группа Могочинского ЛО МВД России на транспорте, комиссия ОАО «РЖД».
Ход проверки находится на контроле Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, - говорится в сообщении прокуратуры.
Свыше 600 человек эвакуировали из зон подтопления в Шилкинском районе Забайкальского края, с пострадавшими работают психологи, - сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Из зоны подтопления эвакуировано более 600 человек. В городе Шилка развёрнуто два пункта временного размещения на базе образовательных учреждений", - отметил представитель МЧС, добавив, что в настоящее время в них находятся 114 человек, в том числе 28 детей.
На Забайкальской железной дороге в связи с обильными осадками в режим чрезвычайной ситуации приведены силы путеремонтного комплекса и оперативного реагирования, - сообщила пресс-служба ЗабЖД.
23 июля на Транссибе из-за смыва опоры моста на перегоне Куэнга – Укурей остановлено движение поездов в обоих направлениях. В целях сокращения времени задержки пассажирских поездов планируется организация размена составов поездов. Между пунктами остановки поездов пассажиры будут перевезены автобусами.
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