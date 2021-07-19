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сегодня, 12:19

Липчанин, не плативший алименты, проведет четыре месяца в колонии

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#алименты #суд
Липчанин, не плативший алименты, проведет четыре месяца в колонии

Ранее судимого гражданина Октябрьский районный суд Липецка признал виновным в неоднократной неуплате алиментов без уважительных причин.

44-летний липчанин не платил алименты на содержание несовершеннолетней дочери. Раз его уже привлекали за это к административной ответственности в виде 80 часов обязательных работ.

Чтобы избежать уголовной ответственности, в мае текущего года мужчина частично выплатил деньги, но не всю сумму. При этом умышленно не сообщил судебному приставу-исполнителю о том, что устроился на работу. Эти действия были квалифицированы по ч.1 ст. 157 УК РФ. Суд приговорил виновного к четырем месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, рассказали в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
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#алименты #суд

Комментарии (5)

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РСП

12 минут назад
Поделитесь опытом как привлечь к ответственности неплательщика. Год не платит, скрывается, приставы не чешутся, закрывают исполнительное производство отправив исполнительные лист на деревню к дедушке. Ни прав не могут лишить урода, ни к административной ответственности привлечь.
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Л П

21 минуту назад
Я одна троих подняла .и стыдно даже заикаться чтобы у детей отец алиментщик был. Когда уходила от мужа младшему 4 г исполнилось.так когда они выросли начали помогать престарелому отцу.хотя их никто не обязывал.
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кит

37 минут назад
Человек на работу устроился,а его на четыре месяца лишения свободы!
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Манагер

46 минут назад
А кто то тест ДНК делал-а то может дети не его?!
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Я Саня

сегодня, 12:32
Неужели за это сажают?! Мой один знакомый , своим троим детям не платит алименты , а его всё никак не посадят !!
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