Липчанин, не плативший алименты, проведет четыре месяца в колонии

Ранее судимого гражданина Октябрьский районный суд Липецка признал виновным в неоднократной неуплате алиментов без уважительных причин.

44-летний липчанин не платил алименты на содержание несовершеннолетней дочери. Раз его уже привлекали за это к административной ответственности в виде 80 часов обязательных работ.



Чтобы избежать уголовной ответственности, в мае текущего года мужчина частично выплатил деньги, но не всю сумму. При этом умышленно не сообщил судебному приставу-исполнителю о том, что устроился на работу. Эти действия были квалифицированы по ч.1 ст. 157 УК РФ. Суд приговорил виновного к четырем месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, рассказали в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.