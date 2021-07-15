Казаки будут отгонять детей от железнодорожных путей

В Елецком районе проводится профилактическая акция.

Войсковое казачье общество «Центральное казачье войско» вместе с транспортной полицией будет до конца лета патрулировать участки железной дороги, сообщает

Елецкий линейный отдел МВД России на транспорте.



- Совместные патрули казаков и полицейских охраняют порядок и стараются не допустить совершение административных правонарушений и преступлений на железнодорожных перегонах, а также предотвратить травмирование детей и подростков на объектах железнодорожного транспорта в период летних каникул, сообщает пресс-служба транспортной полиции.





