Общество

15 минут назад

Казаки будут отгонять детей от железнодорожных путей

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#транспорт #железная дорога
Казаки будут отгонять детей от железнодорожных путей

В Елецком районе проводится профилактическая акция.

Войсковое казачье общество «Центральное казачье войско» вместе с транспортной полицией будет до конца лета патрулировать участки железной дороги, сообщает
Елецкий линейный отдел МВД России на транспорте.

- Совместные патрули казаков и полицейских охраняют порядок и стараются не допустить совершение административных правонарушений и преступлений на железнодорожных перегонах, а также предотвратить травмирование детей и подростков на объектах железнодорожного транспорта в период летних каникул, сообщает пресс-служба транспортной полиции.


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#транспорт #железная дорога

Комментарии (8)

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Викторм

1 минуту назад
Клоуны...
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Астра

5 минут назад
Липецк, вряд ли. Вдруг война, а они уставшие)!
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Астра

6 минут назад
А эти откормленные лбы где-то работают)?!
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Акула Додсон

6 минут назад
Хохот вызывает уже только одна фотография. Реконструкторы елецкого розлива... Особенно бравый видок у двух первых слева-где ж те кони, что таких увезут хотя бы шагом, про галоп уж молчу.
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Ольга

7 минут назад
Ряженые.Кто им платит и на каком основании?
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Липецк

8 минут назад
В свободное от работы время?
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Ох

9 минут назад
Гражданка, опередили, тоже такой вопрос возник.
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Гражданка

11 минут назад
Будут с нагайками за каждым гоняться? )))
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