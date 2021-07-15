Общество
15 минут назад
Казаки будут отгонять детей от железнодорожных путей
В Елецком районе проводится профилактическая акция.
Войсковое казачье общество «Центральное казачье войско» вместе с транспортной полицией будет до конца лета патрулировать участки железной дороги, сообщает
Елецкий линейный отдел МВД России на транспорте.
- Совместные патрули казаков и полицейских охраняют порядок и стараются не допустить совершение административных правонарушений и преступлений на железнодорожных перегонах, а также предотвратить травмирование детей и подростков на объектах железнодорожного транспорта в период летних каникул, сообщает пресс-служба транспортной полиции.
Елецкий линейный отдел МВД России на транспорте.
- Совместные патрули казаков и полицейских охраняют порядок и стараются не допустить совершение административных правонарушений и преступлений на железнодорожных перегонах, а также предотвратить травмирование детей и подростков на объектах железнодорожного транспорта в период летних каникул, сообщает пресс-служба транспортной полиции.
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