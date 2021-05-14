Дело «оборотней в погонах» будут рассматривать в Данкове

Липецкий областной суд изменил территориальную подсудность дела из-за фигурантов уголовного процесса.

В начале апреля в Чаплыгинский районный суд поступило уголовное дело, возбуждённое в отношении двух бывших сотрудников МО МВД России «Чаплыгинский». Органы предварительного следствия предъявили обвинение 28-летнему Александру И. и 33-летнему Андрею В., занимавшим до марта 2020 года должности старшего участкового уполномоченного и участкового уполномоченного отдела полиции, в совершении ряда преступлений.



- Следствие считает, что в период с 17 по 19 марта 2020 года Александр И. и Андрей В. купили марихуану, в размере 24,6 гр, и передали его жителю города Чаплыгина 55-летнему Павлу П. На последнего был составлен материал доследственной проверки по факту обнаружения наркотического средства. По версии следствия, Александр И. и Андрей В. принуждали чаплыгинца к даче признательных показаний, угрожая применением насилия. В отношении Павла П. было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 228 УК РФ, - сообщили GOROD48 в пресс-службе Липецкого областного суда.



Позже заместитель прокурора Чаплыгинского района выявил факт фальсификации обстоятельств совершения преступления, отменил решение о возбуждении уголовного дела в отношении Павла П. и возбудил уголовное дело в отношении сотрудников полиции. Тогда Александр И. и Андрей В., как считает следствие, распространили заведомо ложные сведения в отношении заместителя прокурора. 23 марта 2020 года один из полицейских написал заявление на имя начальника МО МВД России «Чаплыгинский», где обвинил сотрудника прокуратуры в причинении Павлу П. телесных повреждений.



- Судья Чаплыгинского районного суда, в чьё производство поступило дело, в подготовительной части предварительного слушания уведомил участников процесса в том, что защиту Андрея В. осуществляет адвокат, которая ранее работала в Чаплыгинском районном суде помощником судьи. Кроме того, потерпевшим по делу выступает бывший заместитель прокурора Чаплыгинского района, что также может породить сомнение в объективности рассмотрения дела, - уточнили в областном суде. - Представитель потерпевшего – УМВД России по Липецкой области – заявил отвод всему составу Чаплыгинского районного суда. Все судьи, состоящие в штате суда, заявили самоотводы. Исполняющий обязанности председателя суда направил дело в Липецкий областной суд.



12 мая 2021 года, изучив материалы уголовного дела, судья Липецкого областного суда Татьяна Фролова пришла к выводу о необходимости изменения его территориальной подсудности. Как установлено судом, обвиняемые значительное время являлись должностными лицами отдела полиции в районе, на который распространялась юрисдикция Чаплыгинского районного суда. Потерпевшим по делу выступает бывший заместитель прокурора района, который в настоящее время трудится в районной прокуратуре Липецка. Свидетелями по делу являются должностные лица МО МВД России «Чаплыгинский», а также сотрудники прокуратуры Чаплыгинского района.



- Суд пришёл к выводу, что указанные обстоятельства могут поставить под сомнение объективность и беспристрастность итогового судебного решения, в случае если дело будет рассматриваться в Чаплыгинском районном суде. Для устранения всех сомнений в необъективности суда уголовное дело будет передано для рассмотрения по существу в Данковский городской суд, расположенный в районном центре, ближайшем от места проживания большинства участников процесса. Обвиняемые, в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, доставляются в судебное заседание транспортным средством контролирующего органа, поэтому рассмотрение дела не по месту жительства не будет сопряжено для них с дополнительными расходами. Расходы, связанные с явкой в суд свидетелей по уголовному делу, по закону, подлежат возмещению. Кроме того, УПК РФ позволяет допрашивать свидетелей по месту их жительства с использованием системы видеоконференц-связи, а также при необходимости проводить судебные заседания в месте жительства участников процесса, - рассказали в пресс-службе областного суда.