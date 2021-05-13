Общество
14 минут назад
Новые меры социальной поддержки липецкие семьи начнут получать уже летом
Депутаты поддержали федеральные инициативы, озвученные в послании президента России.
Новые социальные меры поддержки молодым семьям с детьми утвердили депутаты сегодня на внеочередной сессии Липецкого областного Совета.
Речь идет о трех новых видах социальных выплат беременным женщинам, неполным семьям и матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до семи лет. В каждом случае новые меры поддержки адресованы семьям, где среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного в регионе.
Ранее эти меры поддержки утвердили депутаты Государственной Думы Российской Федерации. Далее соответствующие решения должны быть поддержаны на уровне регионов. При этом Липецкая область оказалась одним из первых регионов, где оперативно отреагировали на инициативы федерального центра.
«Сегодняшние решения облсовета направлены на поддержку молодых семей. По сути, это серьезный и своевременный шаг к реализации задач, обозначенных в послании президента Владимира Путина. И оперативная реакция облсовета говорит о том, что экономика Липецкой области развивается позитивно. То есть в регионе есть и возможности, и основания для принятия таких социально ответственных решений», - прокомментировал итоги внеочередной сессии областного Совета депутат Госдумы РФ от Липецкой области Михаил Тарасенко.
Утвержденные сегодня меры поддержки начнут предоставлять липчанам уже летом этого года.
Ожидается, что в ближайшее время в Госдуме примут не менее 60 поправок в федеральное законодательство, направленных на реализацию послания президента. Позднее все они будут вынесены на рассмотрение региональных парламентов.
Речь идет о трех новых видах социальных выплат беременным женщинам, неполным семьям и матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до семи лет. В каждом случае новые меры поддержки адресованы семьям, где среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного в регионе.
Ранее эти меры поддержки утвердили депутаты Государственной Думы Российской Федерации. Далее соответствующие решения должны быть поддержаны на уровне регионов. При этом Липецкая область оказалась одним из первых регионов, где оперативно отреагировали на инициативы федерального центра.
«Сегодняшние решения облсовета направлены на поддержку молодых семей. По сути, это серьезный и своевременный шаг к реализации задач, обозначенных в послании президента Владимира Путина. И оперативная реакция облсовета говорит о том, что экономика Липецкой области развивается позитивно. То есть в регионе есть и возможности, и основания для принятия таких социально ответственных решений», - прокомментировал итоги внеочередной сессии областного Совета депутат Госдумы РФ от Липецкой области Михаил Тарасенко.
Утвержденные сегодня меры поддержки начнут предоставлять липчанам уже летом этого года.
Ожидается, что в ближайшее время в Госдуме примут не менее 60 поправок в федеральное законодательство, направленных на реализацию послания президента. Позднее все они будут вынесены на рассмотрение региональных парламентов.