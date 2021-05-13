В России

сегодня, 11:53

Покупка оружия казанским стрелком попала на видео

202
#казанский стрелок #стрельба #школа #Казань

СМИ опубликовали видео приобретения оружия Ильназом Галявиевым, устроившим стрельбу в казанской гимназии № 175, в результате которой погибли 9 человек, включая 7 детей и два педагога.

В распоряжении телеканала РЕН ТВ оказалось видео, на котором запечатлено, как устроивший стрельбу в казанской школе 19-летний Ильназ Галявиев покупает оружие.

На видео мужчина в темной одежде, бейсболке и очках расплачивается картой за покупку в оружейном магазине, - пишут "Известия".

По информации СМИ, казанский стрелок приобрел гладкоствольное ружье Hatsan escort 16 апреля в оружейном магазине в Йошкар-Оле. На руках у него была лицензия на оружие — ее выдали 14 апреля.

Злоумышленник выбирал оружие примерно полтора часа. Когда ему выдавали коробку, он попросил протереть её от пыли, чтобы была "чистенькая". Сотрудники магазина говорят, что Галявиев был очень спокоен и внимателен.

Утром 11 мая Галявиев пришел гимназию № 175 в Казани, которую окончил несколько лет назад, и открыл огонь во всех ,кто попадался на пути. В результате погибли 9 человек, включая семерых детей и двух учительниц, еще 23 человека пострадали. Преступник был задержан.

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко рассказала, что Галявиев ведет себя неадекватно, что препятствует проведению следственных действий. Также сообщалось, что у него было выявлено заболевание головного мозга.

Накануне ему предъявили обвинение и арестовали, свою вину он признал. В ближайшее время Галявиев пройдет психолого-психиатрическую экспертизу, - передает РИА Новости.

Вчера в Татарстане был день траура, родственники похоронили погибших.


202
#казанский стрелок #стрельба #школа #Казань

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Во время стрельбы в школе Казани учитель успокаивала и призывала детей не паниковать в переписке
#стрельба #Казань #школа
Во время стрельбы в школе Казани учитель успокаивала и призывала детей не паниковать в переписке

сегодня, 11:35

В России
Всемирный банк назвал денежные переводы из России самыми выгодными
#денежные переводы #Всемирный банк
Всемирный банк назвал денежные переводы из России самыми выгодными

сегодня, 11:10

В России
Биолог заявила о связи заболеваемости коронавирусом в России с погодой
#коронавирус
Биолог заявила о связи заболеваемости коронавирусом в России с погодой

сегодня, 10:26

В России
Минцифры РФ введут переходный период для регистрации М2М сим-карт
#Минцифры #М2М сим-карты
2
Минцифры РФ введут переходный период для регистрации М2М сим-карт

вчера, 16:36

В России
#оборот оружия
Госдума объявит о новых нормах по ужесточению оборота оружия

вчера, 15:50

В России
#мошенничества
1
В следующем году россияне смогут отказаться от переводов со своих счетов

вчера, 15:49

В России