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Покупка оружия казанским стрелком попала на видео
СМИ опубликовали видео приобретения оружия Ильназом Галявиевым, устроившим стрельбу в казанской гимназии № 175, в результате которой погибли 9 человек, включая 7 детей и два педагога.
На видео мужчина в темной одежде, бейсболке и очках расплачивается картой за покупку в оружейном магазине, - пишут "Известия".
По информации СМИ, казанский стрелок приобрел гладкоствольное ружье Hatsan escort 16 апреля в оружейном магазине в Йошкар-Оле. На руках у него была лицензия на оружие — ее выдали 14 апреля.
Злоумышленник выбирал оружие примерно полтора часа. Когда ему выдавали коробку, он попросил протереть её от пыли, чтобы была "чистенькая". Сотрудники магазина говорят, что Галявиев был очень спокоен и внимателен.
Утром 11 мая Галявиев пришел гимназию № 175 в Казани, которую окончил несколько лет назад, и открыл огонь во всех ,кто попадался на пути. В результате погибли 9 человек, включая семерых детей и двух учительниц, еще 23 человека пострадали. Преступник был задержан.
Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко рассказала, что Галявиев ведет себя неадекватно, что препятствует проведению следственных действий. Также сообщалось, что у него было выявлено заболевание головного мозга.
Накануне ему предъявили обвинение и арестовали, свою вину он признал. В ближайшее время Галявиев пройдет психолого-психиатрическую экспертизу, - передает РИА Новости.
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