В Краснинском районе лобовом столкновении погиб водитель «ВАЗ-2114»

Еще два человека находятся в больнице.

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Утром 9 мая на четвертом километре автодороги «Красное — Теплое» произошло лобовое столкновение «ВАЗ-2114» и «Нивы Шевроле».



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ДТП произошло при встречном разъезде.



- В результате аварии 31-летний водитель «ВАЗа» скончался в больнице, 45-летний водитель «Нивы» и ее 53-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. На месте работает следственная группа. Обстоятельства ДТП уточняются, - отметили в пресс-службе ведомства.

