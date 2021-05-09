Происшествия
сегодня, 11:44
В Краснинском районе лобовом столкновении погиб водитель «ВАЗ-2114»
Еще два человека находятся в больнице.
Загрузка плеера
Утром 9 мая на четвертом километре автодороги «Красное — Теплое» произошло лобовое столкновение «ВАЗ-2114» и «Нивы Шевроле».
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ДТП произошло при встречном разъезде.
- В результате аварии 31-летний водитель «ВАЗа» скончался в больнице, 45-летний водитель «Нивы» и ее 53-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. На месте работает следственная группа. Обстоятельства ДТП уточняются, - отметили в пресс-службе ведомства.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ДТП произошло при встречном разъезде.
- В результате аварии 31-летний водитель «ВАЗа» скончался в больнице, 45-летний водитель «Нивы» и ее 53-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. На месте работает следственная группа. Обстоятельства ДТП уточняются, - отметили в пресс-службе ведомства.
н-дя
Енот
стритрейсер
житель