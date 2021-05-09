Происшествия

сегодня, 11:44

В Краснинском районе лобовом столкновении погиб водитель «ВАЗ-2114»

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#ДТП
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Еще два человека находятся в больнице.

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Утром 9 мая на четвертом километре автодороги «Красное — Теплое» произошло лобовое столкновение «ВАЗ-2114» и «Нивы Шевроле».

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ДТП произошло при встречном разъезде.

- В результате аварии 31-летний водитель «ВАЗа» скончался в больнице, 45-летний водитель «Нивы» и ее 53-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. На месте работает следственная группа. Обстоятельства ДТП уточняются, - отметили в пресс-службе ведомства.
4 1747
#ДТП
1

Комментарии (4)

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н-дя

46 минут назад
За последние дни,тазы по дтп на первом месте.
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Енот

50 минут назад
Липецк город убийца.
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стритрейсер

сегодня, 11:59
Были бы на бэхах и на задне,спокойно разъехались.
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житель

сегодня, 11:56
Ну вот тебе и передний и полный привод!!!!Все дело в"прокладке"
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