Общество

сегодня, 16:07

«Русборг» против непогоды

8 593
#русборг #фестиваль #реконструкция
3

Дождь и ветер снова выпали на гостевой день.

Сегодня проходят показательные выступления участников фестиваля исторической реконструкции «Русборг». На гостевой день выпало небольшое ненастье – дождь и ветер. Впрочем, это не омрачило впечатлений большинства гостей: они пишут об этом в Instagram.











Напомним, в 2017 году «Русборг» накрыл ураган.
8 593
#русборг #фестиваль #реконструкция
3

Комментарии (8)

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Пенсионерка

12 минут назад
)))), ты,нытик,тоже надоел.Ничего не делай,отдыхай всю жизнь.
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Девчонки и парни на фото,

26 минут назад
а побыть волонтёрами и принести, какому-нибудь инвалиду или старику одинокому, продукты на дом, убрать в квартире, приготовить обед не хотите? Реальная польза и помощь будет! Обряжаться только любите? Шош за молодёШЬ...
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Автохам

32 минуты назад
Пенсионерка, а вы бы мусорили поменьше
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))))

34 минуты назад
Пенсионерка, ты мэр или губернатор? Любители дармовой рабочей силы, как вы надоели!
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Пенсионерка

35 минут назад
Автохам, да провались пропадом ваши автомобили с парковками.Две остановки до работы пешком пройти не можете,от лени опухли.
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Безмасочник

40 минут назад
Историю можно познать, лишь знакомясь с письменными памятниками. Реконструкторство - это не погружение в историю.
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Автохам

43 минуты назад
Пенсионерка, не, лучше бы парковки бесплатные и дороги строили
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Пенсионерка

53 минуты назад
Неужели не стыдно бездельничать.Лучше б родителям помогали на даче,мусор убирали в городе.
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