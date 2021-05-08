Общество
сегодня, 16:07
«Русборг» против непогоды
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Дождь и ветер снова выпали на гостевой день.
Сегодня проходят показательные выступления участников фестиваля исторической реконструкции «Русборг». На гостевой день выпало небольшое ненастье – дождь и ветер. Впрочем, это не омрачило впечатлений большинства гостей: они пишут об этом в Instagram.
Напомним, в 2017 году «Русборг» накрыл ураган.
Напомним, в 2017 году «Русборг» накрыл ураган.
8 593
Пенсионерка
Девчонки и парни на фото,
Автохам
))))
Пенсионерка
Безмасочник
Автохам
Пенсионерка