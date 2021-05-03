Общество
27 минут назад
На Липецк пришлась только треть новых случаев COVID-19
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Оперштаб представил разбивку суточного прироста по муниципалитетам.
Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 30 027 случаев новой коронавирусной инфекции, 27 176 человек выздоровели, 664 человека умерли. 2187 — на лечении.
По состоянию на 13:00 3 мая в больницах находятся 250 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция». Получают лечение на дому 1937 пациентов с лёгкой формой COVID-19.
За минувшие сутки 16 человек в регионе завершили лечение от коронавируса, 4 человека умерли, сообщает оперштаб Липецкой области. За последние сутки в регионе подтверждён 61 случай инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
Липецк – 24
Елец - 10
Лебедянский район - 9
Грязинский район - 5
Добровский район - 4
Усманский район - 4
Чаплыгинский район – 2
Долгоруковский район - 1
Задонский район - 1
Добринский район – 1.
По состоянию на 13:00 3 мая в больницах находятся 250 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция». Получают лечение на дому 1937 пациентов с лёгкой формой COVID-19.
За минувшие сутки 16 человек в регионе завершили лечение от коронавируса, 4 человека умерли, сообщает оперштаб Липецкой области. За последние сутки в регионе подтверждён 61 случай инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
Липецк – 24
Елец - 10
Лебедянский район - 9
Грязинский район - 5
Добровский район - 4
Усманский район - 4
Чаплыгинский район – 2
Долгоруковский район - 1
Задонский район - 1
Добринский район – 1.
2 241
Игорь
Липецк