На Липецк пришлась только треть новых случаев COVID-19

Оперштаб представил разбивку суточного прироста по муниципалитетам.

Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 30 027 случаев новой коронавирусной инфекции, 27 176 человек выздоровели, 664 человека умерли. 2187 — на лечении.



По состоянию на 13:00 3 мая в больницах находятся 250 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция». Получают лечение на дому 1937 пациентов с лёгкой формой COVID-19.



За минувшие сутки 16 человек в регионе завершили лечение от коронавируса, 4 человека умерли, сообщает оперштаб Липецкой области. За последние сутки в регионе подтверждён 61 случай инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:



Липецк – 24

Елец - 10

Лебедянский район - 9

Грязинский район - 5

Добровский район - 4

Усманский район - 4

Чаплыгинский район – 2

Долгоруковский район - 1

Задонский район - 1

Добринский район – 1.

