Общество

27 минут назад

На Липецк пришлась только треть новых случаев COVID-19

2 241
#коронавирус
На Липецк пришлась только треть новых случаев COVID-19

Оперштаб представил разбивку суточного прироста по муниципалитетам.

Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 30 027 случаев новой коронавирусной инфекции, 27 176 человек выздоровели, 664 человека умерли. 2187 — на лечении. 

По состоянию на 13:00 3 мая в больницах находятся 250 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция». Получают лечение на дому 1937 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

За минувшие сутки 16 человек в регионе завершили лечение от коронавируса, 4 человека умерли, сообщает оперштаб Липецкой области. За последние сутки в регионе подтверждён 61 случай инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

Липецк – 24
Елец - 10
Лебедянский район - 9
Грязинский район - 5
Добровский район - 4
Усманский район - 4
Чаплыгинский район – 2
Долгоруковский район - 1
Задонский район - 1
Добринский район – 1.
2 241
#коронавирус

Комментарии (2)

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Игорь

19 минут назад
Нет никакого ковида. Кого только смогут отловить - сразу везут в ковид-госпиталь на лечение.
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Липецк

21 минуту назад
И все вам поверили регуляторы хреновы Липецком удобно регулировать общую картину
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