Происшествия

37 минут назад

В ДТП с полицейской машиной пострадал ребенок

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#ДТП #полиция
В ДТП с полицейской машиной пострадал ребенок

Авария произошла днем 1 мая в Усмани на перекрестке улиц Шмидта и Заводской.

Полицейский автомобиль «УАЗ» столкнулся с машиной «ЗАЗ», после чего «буханка» опрокинулась на бок, а седан вылетел на обочину.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, «УАЗ» ехал по главной дороге, а «ЗАЗ» не предоставил преимущество, выезжая с второстепенной.

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- В результате ДТП пострадал шестилетний пассажир седана — мальчик был госпитализирован, за медицинской помощью также обращался 69-летний водитель и два пассажира. Медицинская помощь понадобилась и водителю «УАЗа». После ее оказания он был отпущен, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Фото: паблик «Подслушано Усмань»
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#ДТП #полиция

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