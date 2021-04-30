Происшествия

сегодня, 10:11

Менеджер салона связи украла смартфон

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#кража #хищение #магазин
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Менеджер салона связи украла смартфон

Женщина совершила преступление на рабочем месте.

В мировом суде СУ №11 Правобережного района Липецка рассмотрели материалы уголовного дела по обвинению менеджера салона сотовой связи в должностном преступлении — хищении имущества организации.

Как установило следствие, менеджер совершила преступление на рабочем месте. Находясь в офисе оператора связи в гипермаркете «Карусель» на улице Гагарина, женщина 17 октября 2020 года украла сотовый телефон «Xiaomi Redmi 9 J 19A 32 GB Garbon Grey» стоимостью 8 293 рубля 08 копеек, без учета НДС. С похищенным имуществом менеджер с места совершения преступления скрылась. Воровку быстро вычислили, на нее завели уголовное дело.

В суде представитель сотовой компании заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении менеджера, так как та вред возместила в полном объеме, претензий к ней у компании не имеется.

Суд прекратил уголовное дело по примирению сторон. Телефон вернули в офис организации.
513
#кража #хищение #магазин
1

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