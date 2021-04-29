Происшествия

сегодня, 12:46

Липчан и липчанок предупреждают опасаться плачущих детей на улице

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Липчан и липчанок предупреждают опасаться плачущих детей на улице

Малыш может быть приманкой злодеев.

По соцсетям Липецка стали распространять сообщение о том, что жителям города вне зависимости от пола грозит опасность. Она исходит от тех, кто выводит на улицы будто бы потерявшегося ребенка, который просит привести его домой по имеющемуся у него адресу. А там легковерных встретят злодеи.

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Мы отправили это объявление в пресс-службу УМВД РФ по Липецкой области.

- Такого рода обращений у нас не зафиксировано. Возможно, это фейк. Но мы все равно проведем проверку поступившей информации, - сообщили GOROD48 в полиции.
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Комментарии (8)

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ахаха

10 минут назад
Город48 опомнился - такие фейк объявления чекнутых мамашек в Воронеже уже год назад клеили
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Вольдемар

10 минут назад
На живца ловите, какаие проблемы
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Монархист

13 минут назад
Максим, а причем тут Россия, на Кавказе такого не было и не будет. Там помогут всегда - а разводилам бошки открутят.
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Максим

18 минут назад
не жизнь, а сказка эта путинская Россия.
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Антисоветчик

23 минуты назад
Это новая метода развода. Но обычно это не ребёнок, а девочка подросток, и там идёт наезд на тему педофилии. Правильнее поступать следующим образом, не Ваш ребёнок -не лезьте, или вызовите полицию. И вообще не лезьте не в свои дела. -без Вас разберутся.
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Мужик

51 минуту назад
Ну и пишите кто там.Мошенники,или насильники,а то не туда не сюда как то....
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МИРОТВОРЕЦ

55 минут назад
чем дальше тем веселей . будьте бдительны. всем хорошего дня
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Animal planet.

сегодня, 12:58
Доверять и помогать на улицах можно только животным,или людям которым стало плохо,вызвать скорую помощь. Для остальных случаев есть телефон 02.
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