Происшествия
сегодня, 12:46
Липчан и липчанок предупреждают опасаться плачущих детей на улице
8 4974
Малыш может быть приманкой злодеев.
По соцсетям Липецка стали распространять сообщение о том, что жителям города вне зависимости от пола грозит опасность. Она исходит от тех, кто выводит на улицы будто бы потерявшегося ребенка, который просит привести его домой по имеющемуся у него адресу. А там легковерных встретят злодеи.
Мы отправили это объявление в пресс-службу УМВД РФ по Липецкой области.
- Такого рода обращений у нас не зафиксировано. Возможно, это фейк. Но мы все равно проведем проверку поступившей информации, - сообщили GOROD48 в полиции.
Мы отправили это объявление в пресс-службу УМВД РФ по Липецкой области.
- Такого рода обращений у нас не зафиксировано. Возможно, это фейк. Но мы все равно проведем проверку поступившей информации, - сообщили GOROD48 в полиции.
8 4974
ахаха
Вольдемар
Монархист
Максим
Антисоветчик
Мужик
МИРОТВОРЕЦ
Animal planet.