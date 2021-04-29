Липчан и липчанок предупреждают опасаться плачущих детей на улице

Малыш может быть приманкой злодеев.

По соцсетям Липецка стали распространять сообщение о том, что жителям города вне зависимости от пола грозит опасность. Она исходит от тех, кто выводит на улицы будто бы потерявшегося ребенка, который просит привести его домой по имеющемуся у него адресу. А там легковерных встретят злодеи.Мы отправили это объявление в пресс-службу УМВД РФ по Липецкой области.- Такого рода обращений у нас не зафиксировано. Возможно, это фейк. Но мы все равно проведем проверку поступившей информации, - сообщили GOROD48 в полиции.