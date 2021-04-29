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ФСБ задержала 16 готовивших взрывы украинских радикалов в 9 городах России
Федеральная служба безопасности России задержала в девяти городах страны 16 сторонников украинской радикальной организации "М.К.У.", которые готовили вооружённые нападения и "подрывы административных зданий органов власти".
"В Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе Краснодарского края, Пущине Московской области, Переславле-Залесском Ярославской области задержаны 16 сторонников украинского молодёжного радикального сообщества "М.К.У.", причастных к совершению насильственных преступлений, пропаганде экстремизма, а также подготовке подрывов административных зданий органов власти и вооружённых нападений на граждан", — говорится в пресс-релизе ФСБ.
Задержанные планировали массовые убийства, рассказал один из них. Видео допроса распространила ФСБ. "В разных городах на территории России были запланированы массовые убийства - в Тамбове, Питере, Самаре, Саратове", - сказал молодой человек, по голосу похожий на подростка.
У задержанных изъяли холодное оружие, экстремистскую атрибутику, данные о совершённых и планируемых террористических и экстремистских преступлениях, а также видеоотчёты о "проведённых насильственных акциях, отправленные главарю группировки, а также переписку с ним".
Уточняется, что глава группировки Егор Краснов с территории Украины координировал деятельность "М.К.У." в России.
"В ходе опросов задержанные подтвердили, что Краснов Е. С. с территории Украины осуществлял координацию их преступной деятельности, выдавая конкретные указания и призывы к совершению террористических актов и экстремистских преступлений на территории Российской Федерации", - рассказали в ФСБ.
В преступную группу новых участников вовлекали поэтапно. Сначала главарь "М.К.У." предлагал им нанести экстремистские надписи на фасады зданий, далее избить бездомного или представителя одной из молодежных субкультур. "В последующем - совершить нападения на граждан, сотрудников правоохранительных органов с применением холодного оружия, поджоги и подрывы зданий органов власти", - указали в ФСБ. По данным спецслужбы, направляя видеоотчеты о проведенных акциях Краснову, сторонники "М.К.У." попадали в зависимость от главаря украинской радикальной структуры, - передает ТАСС.
В марте ФСБ РФ задержала в Геленджике и Ярославле 14 участников украинского молодёжного радикального неонацистского сообщества "М.К.У.",- передает RT.
У них изъяли нацистские материалы, оружие и инструкции по изготовлению взрывных устройств.
Также сторонники этой же группировки были задержаны в феврале в Воронеже.
"МКУ - это созданная в 2018 году на Украине организация неонацистского толка под названием "Маньяки. Культ убийц". Их идеология построена на стремлении убивать лиц, ведущих асоциальный образ жизни и лиц неславянской внешности (бездомные, запойные алкоголики и наркоманы, трудовые мигранты и др.)", - писало издание "АиФ".