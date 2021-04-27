Общество
38 минут назад
Из-за перекрытия улицы Зегеля перенастроят светофоры на улице Гагарина
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Эффект от настройки будут мониторить в Центре организации дорожного движения.
В утренний час пик 27 апреля в Липецке зафиксировали пробки на пересечениях улиц Плеханова – Гагарина, Советская – Фрунзе, Первомайская – Фрунзе, Зегеля – Ленина, Гагарина – Ленина, сообщил GOROD48 председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николай Дергунов.
- Обычно большая часть автомобилей двигалась по улице Зегеля, не стоит забывать и о пассажирском транспорте, сейчас все автобусы проезжают по улице Плеханова. Эти факторы не могли не отразиться на плотности трафика. Будем менять режимы работы светофорных объектов с учётом дорожной обстановки, посмотрим, где можно сократить время ожидания разрешающего сигнала, а где – совместить фазы для встречных направлений, - отметил Николай Дергунов.
Оценить эффективность действий можно только по прошествии времени. К сожалению, перенастроить светофоры и сразу увидеть результат невозможно. Работы продолжатся до тех пор, пока не будет найдено оптимальное решение. Начать планируют с перекрёстков Зегеля-Ленина и Плеханова-Гагарина – там попробуют скорректировать режимы светофорных объектов. При этом часть работ уже выполнена, рабочие «Липецкгорсвета» ещё до ремонта на Зегеля провели корректировки режимов работы нескольких объектов.
Так, на перекрёстке в районе площади Героев отключили транспортные светофоры, регулирующие движение по улице Зегеля, и увеличили время работы разрешающего сигнала светофоров, расположенных на улице Гагарина с 25 до 45 секунд. Помимо этого, на прошлой неделе специалисты настроили дистанционное управление «дорожными регулировщиками» в районе остановки «Быханов Сад». Кроме того, при выезде с улицы Липовская на улицу Гагарина специалисты увеличили время работы зелёного сигнала автомобилям вдвое – теперь он горит 24 секунды. В планах сотрудников ЦОДД – установка дополнительных светофорных секций со стрелками, разрешающими поворот на Липовскую во время движения по улице Гагарина.
- С помощью камер видеонаблюдения мы можем анализировать транспортные потоки и оперативно вносить изменения в режим работы объекта непосредственно из ЦОДД, - подчеркнул Николай Дергунов.
- Обычно большая часть автомобилей двигалась по улице Зегеля, не стоит забывать и о пассажирском транспорте, сейчас все автобусы проезжают по улице Плеханова. Эти факторы не могли не отразиться на плотности трафика. Будем менять режимы работы светофорных объектов с учётом дорожной обстановки, посмотрим, где можно сократить время ожидания разрешающего сигнала, а где – совместить фазы для встречных направлений, - отметил Николай Дергунов.
Оценить эффективность действий можно только по прошествии времени. К сожалению, перенастроить светофоры и сразу увидеть результат невозможно. Работы продолжатся до тех пор, пока не будет найдено оптимальное решение. Начать планируют с перекрёстков Зегеля-Ленина и Плеханова-Гагарина – там попробуют скорректировать режимы светофорных объектов. При этом часть работ уже выполнена, рабочие «Липецкгорсвета» ещё до ремонта на Зегеля провели корректировки режимов работы нескольких объектов.
Так, на перекрёстке в районе площади Героев отключили транспортные светофоры, регулирующие движение по улице Зегеля, и увеличили время работы разрешающего сигнала светофоров, расположенных на улице Гагарина с 25 до 45 секунд. Помимо этого, на прошлой неделе специалисты настроили дистанционное управление «дорожными регулировщиками» в районе остановки «Быханов Сад». Кроме того, при выезде с улицы Липовская на улицу Гагарина специалисты увеличили время работы зелёного сигнала автомобилям вдвое – теперь он горит 24 секунды. В планах сотрудников ЦОДД – установка дополнительных светофорных секций со стрелками, разрешающими поворот на Липовскую во время движения по улице Гагарина.
- С помощью камер видеонаблюдения мы можем анализировать транспортные потоки и оперативно вносить изменения в режим работы объекта непосредственно из ЦОДД, - подчеркнул Николай Дергунов.
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Пора