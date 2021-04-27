Общество

38 минут назад

Из-за перекрытия улицы Зегеля перенастроят светофоры на улице Гагарина

1 262
#ремонт #дороги #светофоры
Из-за перекрытия улицы Зегеля перенастроят светофоры на улице Гагарина

Эффект от настройки будут мониторить в Центре организации дорожного движения.

В утренний час пик 27 апреля в Липецке зафиксировали пробки на пересечениях улиц Плеханова – Гагарина, Советская – Фрунзе, Первомайская – Фрунзе, Зегеля – Ленина, Гагарина – Ленина, сообщил GOROD48 председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николай Дергунов.

- Обычно большая часть автомобилей двигалась по улице Зегеля, не стоит забывать и о пассажирском транспорте, сейчас все автобусы проезжают по улице Плеханова. Эти факторы не могли не отразиться на плотности трафика. Будем менять режимы работы светофорных объектов с учётом дорожной обстановки, посмотрим, где можно сократить время ожидания разрешающего сигнала, а где – совместить фазы для встречных направлений, - отметил Николай Дергунов.

Оценить эффективность действий можно только по прошествии времени. К сожалению, перенастроить светофоры и сразу увидеть результат невозможно. Работы продолжатся до тех пор, пока не будет найдено оптимальное решение. Начать планируют с перекрёстков Зегеля-Ленина и Плеханова-Гагарина – там попробуют скорректировать режимы светофорных объектов. При этом часть работ уже выполнена, рабочие «Липецкгорсвета» ещё до ремонта на Зегеля провели корректировки режимов работы нескольких объектов.

Так, на перекрёстке в районе площади Героев отключили транспортные светофоры, регулирующие движение по улице Зегеля, и увеличили время работы разрешающего сигнала светофоров, расположенных на улице Гагарина с 25 до 45 секунд. Помимо этого, на прошлой неделе специалисты настроили дистанционное управление «дорожными регулировщиками» в районе остановки «Быханов Сад». Кроме того, при выезде с улицы Липовская на улицу Гагарина специалисты увеличили время работы зелёного сигнала автомобилям вдвое – теперь он горит 24 секунды. В планах сотрудников ЦОДД – установка дополнительных светофорных секций со стрелками, разрешающими поворот на Липовскую во время движения по улице Гагарина.

- С помощью камер видеонаблюдения мы можем анализировать транспортные потоки и оперативно вносить изменения в режим работы объекта непосредственно из ЦОДД, - подчеркнул Николай Дергунов.
1 262
#ремонт #дороги #светофоры

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Пора

3 минуты назад
Уже начинать ул.Студёновскую начинать ремонтировать,начала рассыпаться.
ответить

Еще в рубрике

«В парке этому памятнику - лучшее место»
#памятник
10
«В парке этому памятнику - лучшее место»

19 минут назад

Общество
В детских садах с 4 по 7 мая будут созданы дежурные группы
#школа #детский сад
В детских садах с 4 по 7 мая будут созданы дежурные группы

45 минут назад

Общество
Липецкстат: на предприятиях с вредными и опасными условиями трудятся больше 40% липчан
#условия труда
13
Липецкстат: на предприятиях с вредными и опасными условиями трудятся больше 40% липчан

сегодня, 14:28

Общество
Завтра в Липецке начнется «Весенняя неделя добра»
#волонтеры #добровольцы
15
Завтра в Липецке начнется «Весенняя неделя добра»

сегодня, 14:27

Общество
В Липецке продолжают гореть мусор и сухая трава
#пожары
4
В Липецке продолжают гореть мусор и сухая трава

сегодня, 14:15

Общество
По факту слива продуктов переработки пищевого производства в Становом возбуждены несколько дел
#экология
6
По факту слива продуктов переработки пищевого производства в Становом возбуждены несколько дел

сегодня, 13:51

Общество