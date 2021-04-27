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Минпросвещения нашло раскритикованный Путиным учебник истории без описания Сталинградской битвы

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#учебник #история #Минпросвещения

Министерство просвещения нашло учебник, в котором "крайне слабо отражаются события Сталинградской битвы". Проверку провели после слов Владимира Путина.

Минпросвещения нашло учебник, в недостаточном объеме отразивший события Сталинградской битвы, - сообщается в Телеграм-канале ведомства.

Министерство провело масштабную проверку учебной литературы, используемой в образовательном процессе. Прежде всего, внимание экспертов министерства было уделено предмету "История", включая вопросы содержания информации о Великой Отечественной войне. Эта тема поднималась главой государства Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию 21 апреля 2021 года.

Согласно проведенной проверке, в учебниках из федерального перечня, используемых в настоящее время в школах, нет существовавших в старых изданиях ошибок и искажений, на которые обращал внимание глава государства, - отмечается в сообщении.

Однако, по итогам проверки среди прочих выявлен учебник "История России и мира" для 11 класса под редакцией Волобуева, содержание которого крайне слабо отражает события Сталинградской битвы.

Выяснилось, что данный учебник от 2013 года до сих пор используется в общеобразовательном процессе в российских колледжах. По мнению экспертов, в настоящее время в организациях среднего профессионального образования и профобучения, в отличии от школ, отсутствует механизм качественного подбора учебной литературы, - сообщает ведомство.

Депутатами Госдумы при поддержке Минпросвещения уже подготовлен пакет нормативных поправок в федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", которые позволят в короткие сроки усилить контроль качества учебников. Опыт использования федерального перечня планируется распространить со школ на систему СПО, - отмечается в сообщении.

Результаты проверки дали наглядную объективную картину того, какие учебники сегодня применяются в системе профобучения и какие пробелы существуют. В тесном сотрудничестве с депутатским корпусом и с опорой на экспертное сообщество подготовлены предложения по изменениям. Они призваны решить проблемы качества, и позволить учащимся колледжей изучать предметы по самым современным и соответствующим всем требованиям учебным материалам, в которых значимые события отечественной истории были бы представлены должным образом и в соответствующем объёме, - сообщает Министерство.
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#учебник #история #Минпросвещения

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