Новые пособия на детей смогут получать 2 384 неполные липецкие семьи

А вот по 10 000 рублей к сентябрю получат все семьи со школьниками.

Сегодня президент России Владимир Путин озвучил новые меры поддержки семей. В числе прочего, новые пособия вводятся для семей, где ребенка или детей содержит всего один родитель. На каждого ребенка в возрасте от 8 до 16 лет включительно президент предложил с 1 июля назначить пособие. Его размер в среднем по стране составит 5 650 рублей



- В Липецкой области на эти пособия могут рассчитывать 2 384 малоимущих пап и мам-одиночек. Сейчас на ребенка в возрасте от 3 до 18 лет они получают 575 рублей и 904 рубля на ребенка от рождения до 3 лет. Мы ждем уточнения критериев нуждаемости, - сообщает управление социальной политики Липецкой области.



Если в расчет будут брать доходы, то к региональной выплате добавится федеральная. Ежемесячно нуждающиеся родители-одиночки получают региональную выплату - 778 рублей на детей в возрасте до 3 лет и 430 рублей для детей в возрасте от 3 до 18 лет.



Напомним, Владимир Путин в послании Федеральному Собранию также предложил до 1 августа произвести единовременную выплату для школьников и будущих первоклассников в размере 10 000 рублей. Кроме того, глава государства предложил платить нуждающимся беременным россиянкам, которые встали на учет, по 6 350 рублей в месяц.



