Общество

54 минуты назад

Новые пособия на детей смогут получать 2 384 неполные липецкие семьи

10 943
#пособие #выплаты #дети
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Новые пособия на детей смогут получать 2 384 неполные липецкие семьи

А вот по 10 000 рублей к сентябрю получат все семьи со школьниками.

Сегодня президент России Владимир Путин озвучил новые меры поддержки семей. В числе прочего, новые пособия вводятся для семей, где ребенка или детей содержит всего один родитель. На каждого ребенка в возрасте от 8 до 16 лет включительно президент предложил с 1 июля назначить пособие. Его размер в среднем по стране составит 5 650 рублей

- В Липецкой области на эти пособия могут рассчитывать 2 384 малоимущих пап и мам-одиночек. Сейчас на ребенка в возрасте от 3 до 18 лет они получают 575 рублей и 904 рубля на ребенка от рождения до 3 лет. Мы ждем уточнения критериев нуждаемости, - сообщает управление социальной политики Липецкой области.

Если в расчет будут брать доходы, то к региональной выплате добавится федеральная. Ежемесячно нуждающиеся родители-одиночки получают региональную выплату - 778 рублей на детей в возрасте до 3 лет и 430 рублей для детей в возрасте от 3 до 18 лет.

Напомним, Владимир Путин в послании Федеральному Собранию также предложил до 1 августа произвести единовременную выплату для школьников и будущих первоклассников в размере 10 000 рублей. Кроме того, глава государства предложил платить нуждающимся беременным россиянкам, которые встали на учет, по 6 350 рублей в месяц.

10 943
#пособие #выплаты #дети
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Комментарии (10)

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60+

8 минут назад
Отцов трогать нельзя Самцы кто ещё может должны быть занесены в красную книгу !
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Плодитесь-размножайтесь

10 минут назад
А пенсионеры ни в чем не нуждаются.отработанный материал.
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л-а

11 минут назад
Только злит такими высказываниями.Я знаю таких, кто специально не оформляют брак, и получают пособия как одиночки. А про пенсионеров с 10 000 пенсии за 35 лет работы вообще ни слова. Фу!
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Путеец

12 минут назад
Очередная пыль в глаза,но это лучше чем совсем ничего!
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60+

14 минут назад
Хороший повод разводится ! Прежде такое водить надо думать ! Так у нас и семей не останется все побегут разводится и в очередь за пособиями .
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it_happens

17 минут назад
а тем трудягам, которым некогда детей делать из-за работы, вообще никто ничего не выплачивает. Поэтому сидите со своими пятью тыщЯми и рот не разивайте. Всё вам мало. Не с государства спрашивайте, а с работающих ОТЦОВ.
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Да

24 минуты назад
Ну вот если ты ради достатка для ребенка пашешь на 2 работах так и паши дальше а вот если сидишь сиднем значит ты мало обеспеченная и тебя надо содержать государству а на 2 работах и сама проживешь где справедливость
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Викторм

27 минут назад
А почему на старших детей выплачивают меньше? Расходов-то больше...
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Мама-одиночка

30 минут назад
Много слов, мало дела! Почему выплата только малоимущим? У меня на двоих с ребенком 23000 рублей. За пособием ни разу не обращалась. Справок не соберешь. Короче, опять пролетаем!
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Правда

47 минут назад
Слава КПСС.
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