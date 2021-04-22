Доброе утро, Липецк!

Сегодня меняется расписание и график работы трамваев и автобуса. Желающих ждут на курсы повышения квалификации. Узнать как оформить пособие на ребенка можно из видеоролика.

Сегодня облачно с прояснениями, без осадков. Днем от +14 до +16 градусов.День 22 апреля стал самым теплым в Липецке в 1995 году, тогда в городе было +22 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2009 году – 5 градусов мороза.Автобусы маршрута №2Т «Вермишева - Терешковой - Вермишева» будут ходить чаще, после 18:30 они будут делать три дополнительных рейса. Сегодня с 10:00 до 13:00 приостанавливается движение трамваев маршрутов №1 «Центральный рынок – ДП 6» и №5 «Кольцо 9 микрорайона – Стан 2000» на участке «улица Краснозаводская – ЛТЗ – площадь Металлургов».В парках Липецка желающих ждут на занятия гимнастикой и фитнесом.Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.В 11:00 в соцсетях управления здравоохранения запустят эфир с участием заведующей женской консультацией ГУЗ «Липецкая городская больница №4 «Липецк-Мед» Ольги Великорецкой. Тема эфира - медико-социальные последствия аборта.Липчане могут бесплатно пройти курсы повышения квалификации, для изучения предлагают более сотни образовательных программ - от ремонта и обслуживания автомобилей до управления персоналом, IT-сферы. Бесплатное обучение могут пройти люди любого возраста, включая тех, кто старше 50 лет, предпенсионеров, мам в декрете или неработающих матерей дошкольников. Форма обучения – очная, в том числе с применением дистанционных технологий. Длительность - от 72 часов до трёх месяцев. Подать заявку можно в ближайшем центре занятости населения.Пособия для семей с детьми 3–7 лет назначаются по новым правилам с апреля 2021 года. Смотрите инструкцию, как оформить пособие через Госуслуги.22 апреля в Липецке завершается заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по географии. В нем принимали участие победители регионального этапа олимпиады 2019/20 и 2020/21 учебных годов, а также победители и призёры заключительного этапа олимпиады 2018/19 учебного года. Кроме интеллектуальных состязаний в Липецке юных географов ждала культурная программа, а их наставников - круглые столы, семинары и мастер-классы.22 апреля в 19:00 в большом зале Дома музыки начнется концерт «Семь слов Спасителя». Программа создана в рамках традиции Великопостных концертов, которая берет свое начало в XVIII веке. В концерте примут участие Липецкий симфонический оркестр, камерный хор, а также солисты, лауреаты Всероссийских и международных конкурсов. Справки по телефонам 22-55-83, 56-99-36, 43-02-93.В 19:00 в культурном пространстве «Библиотека» начнется показ анимационного полнометражного фильма «Унесенные призраками» (Япония, 2001; 12+).22 апреля на экраны липецких кинотеатров выходят семь премьер — от обновленной версии «Властелина колец» до отечественной комедии про краба-людоеда. Расскажем о трех самых ожидаемых новинках проката.«Великий» (18+). Джонни Депп играет фотографа, открывшего миру экологическую катастрофу в Японии 1970-х. Военный фотограф Юджин Смит по заданию журнала Life возвращается в Японию, где в небольшом прибрежном городке Минамата разворачивается экологическая катастрофа. Именно оттуда Смит сделает репортаж, который потрясёт весь мир, снимет величайшие кадры в истории фотографии и пройдёт трудный путь преодоления и познания себя.(18+). Новый фильм Гая Ричи, режиссёра нашумевших «Джентльменов». Эйч — загадочный и холодный на вид джентльмен, но внутри него пылает жажда справедливости. Преследуя свои мотивы, он внедряется в инкассаторскую компанию, чтобы выйти на соучастников серии многомиллионных ограблений, потрясших Лос-Анджелес. В этой запутанной игре у каждого своя роль, но под подозрением оказываются все. Виновных же обязательно постигнет гнев человеческий.(12+) - реставрированная версия. Братство распалось, но Кольцо Всевластья должно быть уничтожено. Фродо и Сэм вынуждены доверить свои жизни Голлуму, который взялся провести их к вратам Мордора. Громадная армия Саурона приближается: члены братства и их союзники готовы принять бой. Битва за Средиземье продолжается.