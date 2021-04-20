Общество
сегодня, 16:39
В горсовете верят в возвращение трамвая в центр Липецка
Парламентарии не разрешили мэрии продать тяговую подстанцию у Быханова сада.
Летом 2018 года члены постоянной комиссии по бюджету и муниципальной собственности Липецкого горсовета одобрили сделку по продаже находящейся на балансе МУП «Липецкпассажиртранс» тяговой подстанции №12, расположенной по улице Гагарина, 70а (в районе ДС «Спартак»), как бесполезной после прекращения курсирования в центре города трамваев и ликвидации троллейбусов. Три года назад чиновники озвучили рыночную стоимость помещений и оборудования подстанции, составившую 3,6 млн рублей. Тогда председатель дептранса мэрии Александр Алынин пообещал депутатам продать здания постройки 1974 года и оборудование с аукциона, а вырученные средства пустить на погашение лизинговых платежей «Липецкпассажиртранса» по договорам приобретения новых автобусов.
Сегодня на заседании той же комиссии горсовета мэрия Липецка попросила у депутатов согласия на продажу этого объекта, но уже в семь раз дешевле предыдущей цены.
И.о. председателя департамента транспорта городской администрации Александр Лукинов рассказал о том, что после демонтажа оборудования подстанции единственной ее ценностью стал проложенный под землей кабель сечением 800 миллиметров и длиной 570 погонных метров, проложенный 47 лет тому назад. Так как уже несколько лет подстанция была обесточенной, эксплуатировать кабель возможности нет - он уже тронут коррозией. Выкопать его и продать как медный лом - себе дороже, поскольку затраты на восстановление благоустройства, по мнению чиновника, будут больше выручки за металл. Содержание же этого объекта, по факту, пустого кирпичного сооружения, затратно для бюджета: расходы на это превышают 229 тысяч рублей в год.
Так как этот объект не продали из-за отсутствия на него заявок, то мэрия решила продать ее за 495 тысяч рублей - во столько подстанцию оценил независимый оценщик.
Однако депутаты не пошли навстречу чиновникам. Так, первый вице-спикер Борис Понаморев заявил, что решение продать подстанцию - преждевременно. Он считает, что необходимо дождаться озвучивания мэрией планов развития трамвайной сети в Липецке. А вдруг в центре города будет предложено проложить рельсы! И тогда подстанция будет необходима. Коллегу поддержал Николай Двугрошев. А председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова удивилась тому, почему эту неиспользуемое сейчас муниципальное имущество не было передано, как это следует делать по закону, в муниципальную казну?
- Меня смутило и то, что в стоимость оценки подстанции не была включена стоимость земельного участка, на которой она стоит? Да, участок небольшой, всего пять соток, но это - центр города! Зачем давать возможность потенциальному покупателю приобрести это имущество по заниженной стоимости? - задалась вопросом главный аудитор Липецка.
В итоге депутаты не согласовали сделку.
Кстати, на подстанцию в центре города три года назад уже был потенциальный покупатель - коммерсант, который занимается реализацией проекта возведения на месте недостроенного 50-метрового плавательного бассейна у ДС «Спартак» аквапарка, и эта подстанция с ее оборудованием могла ему пригодиться для электроснабжения будущего развлекательного объекта. Но, очевидно, что-то пошло не так.
Сегодня на заседании той же комиссии горсовета мэрия Липецка попросила у депутатов согласия на продажу этого объекта, но уже в семь раз дешевле предыдущей цены.
И.о. председателя департамента транспорта городской администрации Александр Лукинов рассказал о том, что после демонтажа оборудования подстанции единственной ее ценностью стал проложенный под землей кабель сечением 800 миллиметров и длиной 570 погонных метров, проложенный 47 лет тому назад. Так как уже несколько лет подстанция была обесточенной, эксплуатировать кабель возможности нет - он уже тронут коррозией. Выкопать его и продать как медный лом - себе дороже, поскольку затраты на восстановление благоустройства, по мнению чиновника, будут больше выручки за металл. Содержание же этого объекта, по факту, пустого кирпичного сооружения, затратно для бюджета: расходы на это превышают 229 тысяч рублей в год.
Так как этот объект не продали из-за отсутствия на него заявок, то мэрия решила продать ее за 495 тысяч рублей - во столько подстанцию оценил независимый оценщик.
Однако депутаты не пошли навстречу чиновникам. Так, первый вице-спикер Борис Понаморев заявил, что решение продать подстанцию - преждевременно. Он считает, что необходимо дождаться озвучивания мэрией планов развития трамвайной сети в Липецке. А вдруг в центре города будет предложено проложить рельсы! И тогда подстанция будет необходима. Коллегу поддержал Николай Двугрошев. А председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова удивилась тому, почему эту неиспользуемое сейчас муниципальное имущество не было передано, как это следует делать по закону, в муниципальную казну?
- Меня смутило и то, что в стоимость оценки подстанции не была включена стоимость земельного участка, на которой она стоит? Да, участок небольшой, всего пять соток, но это - центр города! Зачем давать возможность потенциальному покупателю приобрести это имущество по заниженной стоимости? - задалась вопросом главный аудитор Липецка.
В итоге депутаты не согласовали сделку.
Кстати, на подстанцию в центре города три года назад уже был потенциальный покупатель - коммерсант, который занимается реализацией проекта возведения на месте недостроенного 50-метрового плавательного бассейна у ДС «Спартак» аквапарка, и эта подстанция с ее оборудованием могла ему пригодиться для электроснабжения будущего развлекательного объекта. Но, очевидно, что-то пошло не так.
Комментарии (21)
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