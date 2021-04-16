Комсомольский пруд вычистили от мусора и начали заполнять водой

Из чаши вручную вынули 1,5 кубометра мусора.

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

В Липецке начали заполнять чашу Комсомольского пруда. Работы ведут сотрудники муниципального управления благоустройства. На то, чтобы сделать дно водоёма чистым, специалистам потребовалось два дня.



- На этой неделе установилась тёплая солнечная погода, благодаря чему почва на дне пруда подсохла. Наши сотрудники вручную собрали мусор и опавшие ветки деревьев, - рассказал GOROD48 начальник управления Алексей Романчукевич.



Всего со дна водоема собрали около 1,5 кубометров мусора, после чего его начали заполнять водой. И в течение всего сезона работы за его чистотой будут следить. Управление благоустройства уже назначило ответственного сотрудника, который ежедневно будет мониторить обстановку на водоеме.













