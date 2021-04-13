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Российские власти упрекнули США в искажении памяти Гагарина
В российском посольстве в Вашингтоне заявили, что Госдепартамент США своими заявлением в День космонавтики 12 апреля "исказил" память о первом космонавте Земли Юрии Гагарине.
"С сожалением отмечаем, что уже не в первый раз госдепартамент США демонстрирует беспамятство в том, что касается истории освоения космоса", - говорится в Фейсбуке Посольства РФ в США.
Российские дипломаты напомнили американским коллегам, что Генассамблея ООН объявила 12 апреля Международным днем полета человека в космос в память о советском космонавте Ю.А.Гагарине, и что с бюстом космического первопроходца забывчивые коллеги могут ознакомиться в расположенном в Вашингтоне Национальном музее воздухоплавания и аэронавтики. Скульптуры Ю.А.Гагарина также установлены в Кливленде, Колорадо-Спрингс, Нью-Йорке, Хьюстоне и Чикаго. Тысячи американцев, включая астронавтов и сотрудников НАСА, ежегодно посещают эти мемориалы, чтобы почтить память советского космонавта, - отмечается в сообщении.
"9 апреля астронавт НАСА М.Ванде Хай отправился на Международную космическую станцию на носящем имя Ю.А.Гагарина российском корабле "Союз". Надеемся, что изложенные факты помогут американским дипломатам впредь не стесняться произносить вслух имя первого космонавта Земли", - добавили представители российского посольства.
Накануне Госдеп США выложил поздравление с Международным днем полета человека в космос, который, как и российский День космонавтики, отмечается 12 апреля — в этот день в 1961 году состоялся полет Юрия Гагарина, - передает РБК.
"Сегодня — Международный день полета человека в космос. В этот день мы отмечаем 60-летие пребывания человека в космосе, а также технический прогресс и международное сотрудничество, которым способствует освоение космического пространства", — говорится в сообщении. Госдеп не уточнил, что первым человеком в космосе был Гагарин, на прикрепленной к поздравлению фотографии изображен астронавт с флагом США.
Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин позже отреагировал на публикацию Госдепа, который в своем поздравлении с Днем космонавтики не упомянул Юрия Гагарина. Свое мнение Рогозин написал в Twitter.
"Засранцы. Сверхдержавы так себя не ведут", — отметил Рогозин.
Гагарин стал первым человеком в космосе 12 апреля 1961 года. США удалось вывести человека на околоземную орбиту вторыми — в мае 1961 года.