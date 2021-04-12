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35 минут назад
Иран заявил о причастности Израиля к атаке на ядерный объект в Натанзе
На иранском ядерном объекте в Натанзе произошла авария.
Израильская сторона является причастной к аварии на ядерном объекте в Натанзе, которая произошла накануне, - заявил глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф.
Иранские власти считают организатором аварии в распределительной электросети на ядерном объекте в Натанзе Израиль и пообещали отомстить ему за это, - передает РБК.
"Сионисты хотят отомстить за наш прогресс на пути к отмене санкций <...> они публично заявили, что не допустят этого. Но мы отомстим сионистам", - передает Reuters со ссылкой на Зарифа.
Ранее официальный представитель МИДа страны назвал произошедшее "актом против человечности".
Об аварии в распределительной электросети на ядерном объекте в Натанзе власти сообщили накануне утром, позже они заявили, что авария произошла в результате теракта. "Иран осуждает этот отвратительный акт и напоминает международному сообществу и МАГАТЭ о необходимости бороться с подобными проявлениями ядерного терроризма", — сказал вице-президент страны, глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салех.
По его словам, "Иран оставляет за собой право на ответные действия в отношении виновных" в аварии, но не уточнил, на какие именно.
Иранские СМИ сообщают о госпитализации официального представителя Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруза Камальванди после визита на ядерный объект в Натанзе.
Высокопоставленный чиновник получил ранения при посещении предприятия, на который накануне была совершена атака, расцененная властями Исламской республики как акт "ядерного терроризма", - сообщают СМИ.
Как уточняет телерадиокомпания IRIB, медики оценивают состояние чиновника как стабильное.
Израильская газета Jerusalem Post утверждает, что за кибератакой на объект по обогащению урана в ИРИ стоит разведка “Моссад”, - пишет "MyNamaz".
Американская газета The New York Times со ссылкой на источники в разведке, в свою очередь, пишет о спланированном взрыве на этом предприятии, в результате которого ему причинен значительный ущерб, что негативно сказалось на возможностях Тегерана обогащать уран.
Иранские власти считают организатором аварии в распределительной электросети на ядерном объекте в Натанзе Израиль и пообещали отомстить ему за это, - передает РБК.
"Сионисты хотят отомстить за наш прогресс на пути к отмене санкций <...> они публично заявили, что не допустят этого. Но мы отомстим сионистам", - передает Reuters со ссылкой на Зарифа.
Ранее официальный представитель МИДа страны назвал произошедшее "актом против человечности".
Об аварии в распределительной электросети на ядерном объекте в Натанзе власти сообщили накануне утром, позже они заявили, что авария произошла в результате теракта. "Иран осуждает этот отвратительный акт и напоминает международному сообществу и МАГАТЭ о необходимости бороться с подобными проявлениями ядерного терроризма", — сказал вице-президент страны, глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салех.
По его словам, "Иран оставляет за собой право на ответные действия в отношении виновных" в аварии, но не уточнил, на какие именно.
Иранские СМИ сообщают о госпитализации официального представителя Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруза Камальванди после визита на ядерный объект в Натанзе.
Высокопоставленный чиновник получил ранения при посещении предприятия, на который накануне была совершена атака, расцененная властями Исламской республики как акт "ядерного терроризма", - сообщают СМИ.
Как уточняет телерадиокомпания IRIB, медики оценивают состояние чиновника как стабильное.
Израильская газета Jerusalem Post утверждает, что за кибератакой на объект по обогащению урана в ИРИ стоит разведка “Моссад”, - пишет "MyNamaz".
Американская газета The New York Times со ссылкой на источники в разведке, в свою очередь, пишет о спланированном взрыве на этом предприятии, в результате которого ему причинен значительный ущерб, что негативно сказалось на возможностях Тегерана обогащать уран.