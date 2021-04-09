1646 машин эвакуировали с улиц Липецка за три месяца 2021 года

За три месяца текущего года автоинспекторы на дорогах Липецка выявили, в том числе и в автоматическом режиме, 1646 нарушений парковки, сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.



- Всего же на дорогах региона в первом квартале зарегистрировано 4694 нарушения правил остановки и стоянки транспорта в случае, когда предусмотрено задержание автомобиля, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Причин для эвакуации несколько. Например, сотрудники ГИБДД обращают внимание на то, мешают ли машины проезду не только легковых автомобилей, «скорой помощи», но и спецтехники (мусоровозов, транспорта аварийных бригад и т.п.).



Так, правила дорожного движения запрещают парковать автомобиль ближе пяти метров от пешеходного перехода, так и на самом переходе, а также на тротуаре на улицах и во дворах. Это может создать угрозу пешеходамв или причинить им неудобства, особенно во дворах, где гуляют дети, мамы с колясками. За такое нарушение ч. 3 ст. 12.19 КоАП РФ предусмотрена ответственность в виде административного штрафа в размере одной тысячи рублей.



В местах, предназначенных для автомобилей инвалидов, парковка запрещена без законных оснований. В противном случае, в соответствии с ч.2 ст. 12.19 КоАП РФ нарушителю придется заплатить штраф в размере пяти тысяч рублей.



ПДД запрещают остановку и стоянку автомобилей в местах остановки маршрутного транспорта или стоянки легковых такси и не ближе пятнадцати метров от них, за исключением случаев посадки или высадки пассажиров, либо вынужденной остановки. Такое нарушение в соответствии с ч.3.1 ст.12.19 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей.



Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспорта в соответствии с ч.4 ст. 12.16 КоАП РФ наказывается административным штрафом в размере одной тысячи пятисот рублей.



Остановка или стоянка автомобилей на трамвайных путях или далее первого ряда от края проезжей части, за исключением вынужденной остановки влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи пятисот рублей в соответствии с ч.3.2 ст.12.19



ПДД запрещают остановку или стоянку транспорта на проезжей части, повлекшую создание препятствий для движения других автомобилей. Это влечет наложение административного штрафа в размере двух тысяч рублей в соответствии с ч.4 ст.12.19 КоАП РФ.



- Все эти статьи предусматривают задержание транспорта, если водитель не устранит нарушение, - отметили в УМВД. – Если автомобиль будет переставлен в разрешенное для парковки место, то водитель только заплатит штраф.



При этом в ведомстве отметили, что нарушения могут выявить как инспекторы ГИБДД, так и жители города. В этом случае они обращаются в полицию с заявлением, после чего нарушение фиксируется, а автомобиль отправляется на штрафстоянку. Эвакуация может проводиться даже ночью.

