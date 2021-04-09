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1646 машин эвакуировали с улиц Липецка за три месяца 2021 года

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#парковка #эвакуация
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1646 машин эвакуировали с улиц Липецка за три месяца 2021 года
За три месяца текущего года автоинспекторы на дорогах Липецка выявили, в том числе и в автоматическом режиме, 1646 нарушений парковки, сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

- Всего же на дорогах региона в первом квартале зарегистрировано 4694 нарушения правил остановки и стоянки транспорта в случае, когда предусмотрено задержание автомобиля, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Причин для эвакуации несколько. Например, сотрудники ГИБДД обращают внимание на то, мешают ли машины проезду не только легковых автомобилей, «скорой помощи», но и спецтехники (мусоровозов, транспорта аварийных бригад и т.п.).

Так, правила дорожного движения запрещают парковать автомобиль ближе пяти метров от пешеходного перехода, так и на самом переходе, а также на тротуаре на улицах и во дворах. Это может создать угрозу пешеходамв  или причинить им неудобства, особенно во дворах, где гуляют дети, мамы с колясками. За такое нарушение ч. 3 ст. 12.19 КоАП РФ предусмотрена ответственность в виде административного штрафа в размере одной тысячи рублей. 

В местах, предназначенных для автомобилей инвалидов, парковка запрещена без законных оснований. В противном случае, в соответствии с ч.2 ст. 12.19 КоАП РФ нарушителю придется заплатить штраф в размере пяти тысяч рублей.

ПДД запрещают остановку и стоянку автомобилей в местах остановки маршрутного транспорта или стоянки легковых такси и не ближе пятнадцати метров от них, за исключением случаев посадки или высадки пассажиров, либо вынужденной остановки. Такое нарушение в соответствии с ч.3.1 ст.12.19 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей.

Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспорта в соответствии с ч.4 ст. 12.16 КоАП РФ наказывается административным штрафом в размере одной тысячи пятисот рублей. 

Остановка или стоянка автомобилей на трамвайных путях или  далее первого ряда от края проезжей части, за исключением вынужденной остановки влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи пятисот рублей в соответствии с ч.3.2 ст.12.19

ПДД запрещают остановку или стоянку транспорта на проезжей части, повлекшую создание препятствий для движения других автомобилей. Это влечет наложение административного штрафа в размере двух тысяч рублей в соответствии с ч.4 ст.12.19 КоАП РФ.

- Все эти статьи предусматривают задержание транспорта, если водитель не устранит нарушение, - отметили в  УМВД. – Если автомобиль будет переставлен в разрешенное для парковки место, то водитель только заплатит штраф.

При этом в ведомстве отметили, что нарушения могут выявить как инспекторы ГИБДД, так и жители города. В этом случае они обращаются в полицию с заявлением, после чего нарушение фиксируется, а автомобиль отправляется на штрафстоянку. Эвакуация может проводиться даже ночью.
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#парковка #эвакуация
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Комментарии (10)

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Везде бардак

34 минуты назад
на проспекте победы 47 прямо на тротуар заезжают, перекрывая почти весь тротуар, велодорожки и газоны, и стоят там целый день, и никому и дела нет, и вряд ли будет даже когда власти города примут эту часть проспекта.
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Уберите

34 минуты назад
Газель от Октябрьская, 89. Появилась в прошлое воскресенье уже с пробитыми колёсами и со мхом на крыше, перегородив выезд из двора. Сейчас её оттащили малость, чтобы выезд не перегараживала
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мисс недоумение

39 минут назад
СССР, а как быть с теми наглецами, что бросают авто прямо под знаком "парковка запрещена"? на улице Желябова таких каждый день можно штрафовать. На знак этим людям наплевать
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Ага

41 минуту назад
МестныйЯ, таких одаренных почти весь липецк, притом они еще требуют компенсации, если с дома что-то на их машины упадет, как например в недавнем случае со штукатуркой
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Эвакуированный

42 минуты назад
Меридиан поднялся. Чтобы им пусто было. Увозят только не дорогие машины, потому как испортить или уронить могут. Да и с хозяевами дорогих авто, возможны проблемы. Зачем им это? Забрали "малышку", быстро и без усилий. Подлецы.
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СССР

45 минут назад
Есть дом ,но нет парковок .Есть закон что каждая квартира имеет право на машино место ,но парковок нет,но штрафы есть,где логика.?!!!
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Житель

45 минут назад
Парковка у родного подъезда, если захотеть, где оставить автомобиль без нарушения найдешь. Может пройти придется 200 м., но найдешь. Только так единицы делают. В основном прямо ко входу стараются на газоны/тротуары заехать и бросить авто.
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МестныйЯ

46 минут назад
Парковка у родного подъезда, очередной одаренный, считающий, что имеет законное право ставить свою машину на придомовой территории. Имеешь машину - имей место для неё на платной стоянке или в гараже!
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Закон и порядок

53 минуты назад
Приезжайте пожалуйста почаще на проспект Победы дом 126 тут полно наглецов которые ставят там где им вздумается
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Парковка у родного подъезда

55 минут назад
Стройте парковки. А то не хватит никаких эвакуаторов. Потому-что раздраженный народ начнет эвакуацию эвакуаторщиков.
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