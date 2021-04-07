Трое липчан «заработали» на автоподставе судимость

Мужчины инсценировали ДТП и обратились за страховой выплатой. Обман вскрылся до перечисления денег. Всю троицу осудили за покушение на мошенничество.

Правобережный районный суд Липецка вынес приговор троим липчанам. 37-летний автослесарь Владимир Ж., 36-летний кладовщик Максим К. и 28-летний не работающий Илья С. признаны виновными в покушении на мошенничество в сфере страхования (ч.3 ст. 30, ч. 2 ст. 159.5 УКРФ), сообщили GOROD48 в пресс-службе Липецкого областного суда. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.



Как установил суд, 24 октября 2016 года мужчины инсценировали ДТП на улице Ленина в селе Сошки Грязинского района Липецкой области. В мнимом ДТП участвовали фургон «МАЗ 5337», «KIA OPIRUS», «NISSAN ALMERA». Автомобиль «МАЗ», не соблюдая безопасную дистанцию, якобы допустил наезд на автомобиль «KIA», двигавшийся впереди него в попутном направлении и готовившийся к выполнению поворота налево. Водитель «KIA» якобы выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «NISSAN». Водители взвали сотрудников ГИБДД, ввели их в заблуждение, и те, ничего не подозревая, оформили ДТП.



В дальнейшем двое участников мнимого ДТП Владимир Ж. и Илья С. обратились в страховую компанию за выплатой страхового возмещения по договору ОСАГО. Однако в выплате им было отказано. Затем Владимир Ж. обратился в районный суд. В удовлетворении исковых требований суд также отказал. Липецкий областной суд, куда Владимир Ж. обжаловал решение, подтвердил правильность отказа. По делу была проведена судебная экспертиза. Она показала, что повреждения на автомобилях не могли быть образованы тем способом, о котором указывают участники ДТП. Так, при контакте двух автомобилей «KIA» и «NISSAN» повреждения должны были образоваться на обоих транспортных средствах, но почему-то на автомобиле «KIA» следов взаимного контакта эксперт не обнаружил. Зато выявил множество других повреждений, который не носили взаимный характер и были получены при других обстоятельствах.



- Таким образом, трое водителей, устроивших инсценировку ДТП, обманным путём намеревались совершить хищение в виде страховых выплат на общую сумму более 750 тысяч рублей, однако их умысел не был доведён до конца по независящим от них обстоятельствам, - отметили в пресс-службе Липецкого областного суда.



Представитель страховой компании, узнав об обмане, обратился в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела. В рамках расследования дела и судебного разбирательства трое водителей свою вину в совершении преступления так и не признали. Однако суд установил, что все трое знали друг друга ещё до аварии.



- Суд исследовал детализацию звонков абонентов. Оказалось, они созванивались друг с другом за несколько часов до мнимого ДТП. Кроме того, у всех троих оказался один общий знакомый – владелец автосервиса. В рамках уголовного дела проводилась судебная экспертиза. Эксперт также пришёл к выводу, что повреждения автомобилей возникли иначе, чем на это указывали водители. Некоторые повреждения образовались раньше. На царапинах обнаружены элементы коррозии, что говорит об их застарелом происхождении, - отмечают в пресс-службе областного суда.



В итоге суд признал Владимира Ж., Максима К. и Илью С. виновными в покушении на мошенничество в сфере страхования (ч.3 ст. 30, ч. 2 ст. 159.5 УКРФ). Мужчины ранее судимы не были. Двое из них женаты, растят малолетних детей. Также в качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учёл их состояние здоровья, наличие заболеваний у близких родственников. В качестве наказания всем троим назначены исправительные работы. У Владимира Ж. и Ильи С. будет удерживаться 10% от ежемесячного заработка в доход государства на протяжении 1 года и 10 месяцев, а из заработка Максима К. – всё те же 10%, но в течение 1 года и 8 месяцев.

