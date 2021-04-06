В России
сегодня, 14:25
В Госдуму внесли закон об индексации пенсий работающим россиянам
Накануне Дмитрий Песков сообщил, что правительство активно занималось этой темой, но никаких решений пока нет.
Законодательное собрание Севастополя внесло в Госдуму законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента 6 апреля, зарегистрирован и направлен Председателю Государственной Думы.
Закон предусматривает возврат к индексации пенсий для работающих россиян с 2022 года. Авторы проекта полагают, что отмена индексации с 2016 года "крайне негативно сказалась на финансовом положении пенсионеров и привела к существенному снижению покупательной способности граждан", - передает РБК.
В случае принятия закона дополнительные расходы Пенсионного фонда в 2022 году составят примерно 400 млрд рублей, - говорится в финансово-экономическом обосновании к законопроекту.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что решение по вопросу об индексации пенсий работающим пенсионерам в России еще не принято, но соответствующие предложения уже сформулированы.
Закон предусматривает возврат к индексации пенсий для работающих россиян с 2022 года. Авторы проекта полагают, что отмена индексации с 2016 года "крайне негативно сказалась на финансовом положении пенсионеров и привела к существенному снижению покупательной способности граждан", - передает РБК.
В случае принятия закона дополнительные расходы Пенсионного фонда в 2022 году составят примерно 400 млрд рублей, - говорится в финансово-экономическом обосновании к законопроекту.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что решение по вопросу об индексации пенсий работающим пенсионерам в России еще не принято, но соответствующие предложения уже сформулированы.