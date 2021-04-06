Происшествия

13 минут назад

В Липецке задержали елецкую карманницу

104
#карманная кража
1
В Липецке задержали елецкую карманницу

У женщины нашли два украденных кошелька.

3 апреля в Советском районе Липецка полицейские задержали с поличным 64-летнюю ельчанку, промышлявшую карманными кражами.

- На момент задержания женщина успела совершить две кражи. Её добычей стали два кошелька, в одном из которых находились 7500 рублей,  в другом - 3000 рублей.

Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Похищенное изъято.

Следственными органами ОП № 8 УМВД России по Липецку возбуждены уголовные дела о карманных кражах.
104
#карманная кража
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

40-летняя женщина попала в больницу после столкновения легковушки и грузовика
#авария #ДТП
40-летняя женщина попала в больницу после столкновения легковушки и грузовика

5 минут назад

Происшествия
16-летний студент оказался на скамье подсудимых из-за грамма наркотика
#наркотики
4
16-летний студент оказался на скамье подсудимых из-за грамма наркотика

вчера, 15:15

Происшествия
Под Липецком 57-летний мужчина ударил знакомую ножом в грудь, а потом покончил с собой
#покушение на убийство #самоубийство
13
Под Липецком 57-летний мужчина ударил знакомую ножом в грудь, а потом покончил с собой

вчера, 15:03

Происшествия
Пришедшая на «свиданку» в колонию женщина, пыталась пронести телефон заключенному
#колония #телефон #УФСИН
5
Пришедшая на «свиданку» в колонию женщина, пыталась пронести телефон заключенному

вчера, 12:47

Происшествия
21-летняя девушка пострадала в столкновении «Ниссана» и «ВАЗа»
#авария #ДТП
11
21-летняя девушка пострадала в столкновении «Ниссана» и «ВАЗа»

вчера, 08:58

Происшествия
Обнаруженные у липчанина таблетки оказались синтетическим наркотиком
#наркотики
14
Обнаруженные у липчанина таблетки оказались синтетическим наркотиком

04.04.2021 18:58

Происшествия