Происшествия
13 минут назад
В Липецке задержали елецкую карманницу
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У женщины нашли два украденных кошелька.
3 апреля в Советском районе Липецка полицейские задержали с поличным 64-летнюю ельчанку, промышлявшую карманными кражами.
- На момент задержания женщина успела совершить две кражи. Её добычей стали два кошелька, в одном из которых находились 7500 рублей, в другом - 3000 рублей.
Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Похищенное изъято.
Следственными органами ОП № 8 УМВД России по Липецку возбуждены уголовные дела о карманных кражах.
- На момент задержания женщина успела совершить две кражи. Её добычей стали два кошелька, в одном из которых находились 7500 рублей, в другом - 3000 рублей.
Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Похищенное изъято.
Следственными органами ОП № 8 УМВД России по Липецку возбуждены уголовные дела о карманных кражах.
104