В Липецке задержали елецкую карманницу

У женщины нашли два украденных кошелька.

3 апреля в Советском районе Липецка полицейские задержали с поличным 64-летнюю ельчанку, промышлявшую карманными кражами.



- На момент задержания женщина успела совершить две кражи. Её добычей стали два кошелька, в одном из которых находились 7500 рублей, в другом - 3000 рублей.



Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Похищенное изъято.



Следственными органами ОП № 8 УМВД России по Липецку возбуждены уголовные дела о карманных кражах.

