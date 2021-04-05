Общество
48 минут назад
Воля жильцов многоэтажки победила наглость «управляшки»
4 1039
Госжилинспекция передала многоэтажку от УК «Университетский» другой организации.
Приказом №142 по Госжилинспекции Липецкой области многоквартирный дом по улице Замятина, 1б перешел из-под управления УК «Университетский» в управление другой управляющей организации, УК «Липецк-ЖЭК».
Напомним, что 10 марта установленные новой УК «Липецке-ЖЭК» камеры видеонаблюдения в доме на улице Замятина, 1б зафиксировали многочисленные факты воровства бюллетеней для голосования по выбору управляющей организации из почтовых ящиков в подъезде. На записях видна организованная группа людей, двое из которых ловко вытаскивали из почтовых ящиков медицинскими зажимами бланки для голосований.
«10 марта в 11:03 мастер по благоустройству, плотник и два соратника-сотрудника УК «Университетский» атаковали почтовые ящики в доме, находящимся в управлении УК «Липецкжилэксплуатация». Этих «незваных гостей» опознали жители дома. Не стесняясь камеры видеонаблюдения в подъезде, доставали, в том числе бланки голосования из почтовых ящиков жителей Замятина 1б: где не помогал принесенный с собой инструмент - щипцы и зажим, отгибали дверцы ящиков. По камерам видеонаблюдения видно, что роли в данном процессе распределены, кто-то стоит на стороже, кто-то курирует все действия, под конец, явно, чувствуя свою безнаказанность, они собираются все вместе в холле и уже сообща ломают ящики и достают их содержимое. Предположительно, данная «спецоперация» была проведена, чтобы не дать жителям отстоять свой дом от УК, которая навязывает свои услуги», - такая запись появилась в группе «Липецк-ЖЭКа» в группе Вконтакте».
Странные методы влияния на волеизъявление жильцов дома не смогли изменить их решения остаться под ООО «Липецк-ЖЭК». Решением ГЖИ с 1 апреля дом по улице Замятина, 1б перешел под управление этой организации.
- Мы - за честную конкуренцию. За то, чтобы привлекать жителей качеством обслуживания. Я искренне не понимаю, зачем изводить людей бесконечными собраниями, которые проводит конкурирующая управляющая компания? Наши жители ценят нас, именно поэтому несмотря на шесть собраний, проведенных конкурирующей организацией на наших домах за последний год, собственники жилых помещений отказываются переходить в другую управляющую компанию, - прокомментировала завершение истории исполнительный директор УК «Липецкжилэксплуатация» Светлана Большевикова.
Кстати, Светлана Большевикова обращалась в полицию с заявлением на возбуждение уголовного дела по факту порчи почтовых ящиков и воровства из них бюллетеней, но ей отказали без объяснения причин.
Напомним, что 10 марта установленные новой УК «Липецке-ЖЭК» камеры видеонаблюдения в доме на улице Замятина, 1б зафиксировали многочисленные факты воровства бюллетеней для голосования по выбору управляющей организации из почтовых ящиков в подъезде. На записях видна организованная группа людей, двое из которых ловко вытаскивали из почтовых ящиков медицинскими зажимами бланки для голосований.
«10 марта в 11:03 мастер по благоустройству, плотник и два соратника-сотрудника УК «Университетский» атаковали почтовые ящики в доме, находящимся в управлении УК «Липецкжилэксплуатация». Этих «незваных гостей» опознали жители дома. Не стесняясь камеры видеонаблюдения в подъезде, доставали, в том числе бланки голосования из почтовых ящиков жителей Замятина 1б: где не помогал принесенный с собой инструмент - щипцы и зажим, отгибали дверцы ящиков. По камерам видеонаблюдения видно, что роли в данном процессе распределены, кто-то стоит на стороже, кто-то курирует все действия, под конец, явно, чувствуя свою безнаказанность, они собираются все вместе в холле и уже сообща ломают ящики и достают их содержимое. Предположительно, данная «спецоперация» была проведена, чтобы не дать жителям отстоять свой дом от УК, которая навязывает свои услуги», - такая запись появилась в группе «Липецк-ЖЭКа» в группе Вконтакте».
Странные методы влияния на волеизъявление жильцов дома не смогли изменить их решения остаться под ООО «Липецк-ЖЭК». Решением ГЖИ с 1 апреля дом по улице Замятина, 1б перешел под управление этой организации.
- Мы - за честную конкуренцию. За то, чтобы привлекать жителей качеством обслуживания. Я искренне не понимаю, зачем изводить людей бесконечными собраниями, которые проводит конкурирующая управляющая компания? Наши жители ценят нас, именно поэтому несмотря на шесть собраний, проведенных конкурирующей организацией на наших домах за последний год, собственники жилых помещений отказываются переходить в другую управляющую компанию, - прокомментировала завершение истории исполнительный директор УК «Липецкжилэксплуатация» Светлана Большевикова.
Кстати, Светлана Большевикова обращалась в полицию с заявлением на возбуждение уголовного дела по факту порчи почтовых ящиков и воровства из них бюллетеней, но ей отказали без объяснения причин.
4 1039
Инстраграммчик почИтывать надо !
Инстраграммчик почИтывать надо !
Гостья
Очнитесь