Пять человек умерли от COVID-19 за сутки в Липецкой области

84 новых случаев коронавируса выявлены в регионе за прошедшие сутки. 40 человек выздоровели

По данным ресурса «Стопкоронавирус.рф» за прошедшие сутки в Липецкой области пять человек с COVID-19 скончались, выявлено 84 новых случая, после лечения выписаны из больниц 40 пациентов.



Всего с начала эпидемии по данным «Стопкоронавирус.рф» в Липецкой области выявлено 27 942 случая COVID-19, 24 744 человек выздоровели, 543 пациентов скончались.



В России за прошедшие сутки зафиксирован 8 817 случай COVID-19, выписано 8 212 человек, подтверждено 357 летальных исхода с коронавирусом. Всего в Российской Федерации зарегистрировано 4 580 894 случаев коронавирусной инфекции, число умерших - 100 374.



