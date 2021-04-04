Общество

сегодня, 11:15

Пять человек умерли от COVID-19 за сутки в Липецкой области

30 3952
#коронавирус
6
Пять человек умерли от COVID-19 за сутки в Липецкой области

84 новых случаев коронавируса выявлены в регионе за прошедшие сутки. 40 человек выздоровели

По данным ресурса «Стопкоронавирус.рф» за прошедшие сутки в Липецкой области  пять человек с COVID-19 скончались, выявлено 84 новых случая, после лечения выписаны из больниц 40 пациентов.

Всего с начала эпидемии по данным «Стопкоронавирус.рф» в Липецкой области выявлено 27 942 случая COVID-19, 24 744 человек выздоровели, 543 пациентов скончались.

В России за прошедшие сутки зафиксирован 8 817 случай COVID-19, выписано 8 212 человек, подтверждено 357 летальных исхода с коронавирусом. Всего в Российской Федерации зарегистрировано 4 580 894 случаев коронавирусной инфекции, число умерших - 100 374.

30 3952
#коронавирус
6

Комментарии (30)

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Опять истерия началась!

6 минут назад
Зомби, оторвитесь от зомбоящика! Вокруг посмотрите!
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Безмасочник

8 минут назад
Коронабес, а противогаз не забываете одеть?
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Безмасочник

9 минут назад
Совесть, плазма крови может помочь в самом начале болезни, когда ещё нет симптомов.
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Гость

25 минут назад
Люди, делайте прививки.
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Ч

29 минут назад
" Плевать " , что за предприятие " коли с КЛМН в один день " ?
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Доктор с Тракторного

32 минуты назад
СМИ : В России решили узаконить нелегальных мигрантов и раздать им гражданство.
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Совесть

49 минут назад
Напишите пожалуйста , используется ли сыворотка от сданной крови переболевших? Почему люди до сих пор умирают от ковида? Возьмите интервью у главврача больницы.
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Коронобес

49 минут назад
А почему только 5 ? Эпидемия бушует - у меня все соседи умерли в страшных муках. Один я остался, т.к. ширнулся спутником и везде хожу в ОЗК
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До тех пока

сегодня, 15:36
Не закроют все кальянные , работающие в круглосуточном режиме , третьей волны не избежать .
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Лавочница

сегодня, 15:24
Плевать, Чем меньше народа, тем больше людей. Тем лучше, качественнее они живут. Разве не так? :)
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