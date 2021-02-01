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Липецкстат: реальная зарплата в Липецкой области выросла на 2,2%
35 834,4 рубля составила в Липецкой области средняя номинальная зарплата, начисленная за январь-ноябрь. При том, как сообщает Липецкстат, реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, выросла на 2,2% по сравнению с тем же периодом 2019 года.
Самая низкая заработная плата (от 37% до 65% от среднеобластного уровня) сложилась у работников, занятых в производстве мебели, кожи и изделий из кожи, текстильных изделий, занятых в деятельности гостиниц и предприятий общественного питания, административной деятельности и сопутствующих дополнительных услугах, отмечает Липецкстат. Заработная плата работников сельского хозяйства за 11 месяцев составила 99% от средней по области. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников образования, а также здравоохранения и социальных услуг составила 78% и 94% соответственно.
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28.01.2021 15:39Экономика
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