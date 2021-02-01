Липецкстат: реальная зарплата в Липецкой области выросла на 2,2%

35 834,4 рубля составила в Липецкой области средняя номинальная зарплата, начисленная за январь-ноябрь. При том, как сообщает Липецкстат, реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, выросла на 2,2% по сравнению с тем же периодом 2019 года.

По данным статистики, наиболее высокая заработная плата сложилась у металлургов, работников производств компьютеров, электроники и оптики, химических, табачных производств, финансистов и страховщиков, пищевиков, газовиков, энергетиков, в отрасли информации и связи, производстве электрооборудования, в сфере добычи полезных ископаемых, в области научных исследований и разработок, производстве резиновых и пластмассовых изделий, прочей неметаллической минеральной продукции. Разрыв между их заработной платой и средней в целом по области достиг в январе-ноябре 1,1-1,9 раза.



Самая низкая заработная плата (от 37% до 65% от среднеобластного уровня) сложилась у работников, занятых в производстве мебели, кожи и изделий из кожи, текстильных изделий, занятых в деятельности гостиниц и предприятий общественного питания, административной деятельности и сопутствующих дополнительных услугах, отмечает Липецкстат. Заработная плата работников сельского хозяйства за 11 месяцев составила 99% от средней по области. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников образования, а также здравоохранения и социальных услуг составила 78% и 94% соответственно.

