Экономика

сегодня, 17:10

Липецкстат: реальная зарплата в Липецкой области выросла на 2,2%

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#зарплата
Липецкстат: реальная зарплата в Липецкой области выросла на 2,2%

35 834,4 рубля составила в Липецкой области средняя номинальная зарплата, начисленная за январь-ноябрь. При том, как сообщает Липецкстат, реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, выросла на 2,2% по сравнению с тем же периодом 2019 года.  

По данным статистики, наиболее высокая заработная плата сложилась у металлургов, работников производств компьютеров, электроники и оптики, химических, табачных производств, финансистов и страховщиков, пищевиков, газовиков, энергетиков, в отрасли информации и связи, производстве электрооборудования, в сфере добычи полезных ископаемых, в области научных исследований и разработок, производстве резиновых и пластмассовых изделий, прочей неметаллической минеральной продукции. Разрыв между их заработной платой и средней в целом по области достиг в январе-ноябре 1,1-1,9 раза.  

Самая низкая заработная плата (от 37% до 65% от среднеобластного уровня) сложилась у работников, занятых в производстве мебели, кожи и изделий из кожи, текстильных изделий, занятых в деятельности гостиниц и предприятий общественного питания, административной деятельности и сопутствующих дополнительных услугах, отмечает Липецкстат. Заработная плата работников сельского хозяйства за 11 месяцев составила 99% от средней по области. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников образования, а также здравоохранения и социальных услуг составила 78% и 94% соответственно.  
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#зарплата

Комментарии (12)

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Смотрящий

7 минут назад
Стабильная и постоянная работа была до января 2019 года, после с выездом в другой регион до июня 2020 года, с июня сидим и рыщем в НН, а там сплошной вакансионный отчет для службы занятости или обозначение вакансий для попугать кого или взять кого своего! Ну как то так ... Так что нет - зарплат, хотя мы ищем ...
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Святой Моисей

22 минуты назад
Кого ж вы хотите обмануть? Чтоб заработать, нужно устроиться на работу, а куда? И такая зарплата, это ложь. Максимум 20-23 тысячи
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Гость

25 минут назад
Ой брехня.. Что-то не видел таких цифр в центре занятости населения, все вакансии 10 - 15 тысяч рублей
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А

35 минут назад
Газовик, Газпром - национальное достояние!
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Липчанин

35 минут назад
Бредятина, что такое 2,2%,у кого оклад сто тысяч это не плохо, а у большинства оклад пятнадцать, без премии, это ни о чем.
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Лена

38 минут назад
В школе города зарплата 12 тысяч на ставку -Позорище!Нет ни стимулирующих, ни премий, даже к Новому году учителям не дали премию
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%

38 минут назад
Работаю за проценты.В прошлом году получал 70%,в этом году обещали повысить до 93%,но пока платят 87%.Средняя продолжительность жизни 68%,На пенсию пойду начислят 37%.
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Даа

44 минуты назад
Могучий прорыв
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Газовик

55 минут назад
Работаю, в обл газе, слесарем 10 лет, з.п 24_600 вместе с авансом, жаль нельзя прикрепить файл с фото талончика
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Николай

сегодня, 17:19
Посмотреть бы их методику расчета з/платы с учетом индекса потребительских цен. Сразу будет понятно, где обман.
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