Общество

сегодня, 10:22

Прокуратура лишила чиновников люксовых автомобилей

6 2780
#закупка #автомобиль
3
Прокуратура лишила чиновников люксовых автомобилей

По итогам проверок из-за нарушения законодательства отменены закупки транспорта.

Прокуратура Усманского района провела проверку закупок двух сельских администраций, которые проводили торги на покупку автомобилей. По итогам проверки в действиях сотрудников администраций Пригородного и Завальновского сельсоветов выявлены нарушения закона: закупки отменены.

- Администрация сельского поселения Пригородный сельсовет Усманского района объявила закупку на поставку легкового автомобиля для своих нужд. Начальную стоимость контракта установили в 965 400 рублей. В ходе изучения конкурсной документации было выяснено, что технические характеристики требуемой машины полностью соответствуют автомобилю «Lada Niva» в комплектации «люкс». Позиции характеристик были прописаны с прайс-листа на этот автомобиль, - сообщила GOROD48 помощник прокурора Липецкой области Татьяна Ткачева. - Таким образом, в документации к тендеру были выявлены нарушения законодательства в сфере закупок. Аналогичные нарушения выявлены и в тендере администрации Завальновского сельсовета.

По итогам проверок были вынесены представления. Чиновникам пришлось отменить незаконные закупки.

Напомним, ранее по итогам прокурорской проверки была отменена закупка автомобиля «Toyota Camry» в комплектации «Executive Safety», которую проводила администрация Усманского района.
6 2780
#закупка #автомобиль
3

Комментарии (6)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Влад

17 минут назад
Горжусь родной прокуратурой! Несравненная смелость и напор! СК и МВД нервно курят в стороне и завидуют, конечно все в масках! Отменена закупка аж Лады Нива. Теперь заживем лучше прежнего! Должны быть готовы к наплыву мигрантов из Америки и Европы . Все захотят жить в такой стране!
ответить

Жуть!

22 минуты назад
Усмани всё можно. Там Путин побывал!!!
ответить

ряженный казак

26 минут назад
у меня есть кабыла
ответить

почему

41 минуту назад
измалковскому и чаплыгинскому главам разрешили.
ответить

Усмань!

55 минут назад
"прогрессивнейший" район области!!!
ответить

Вован настоящий

сегодня, 10:32
Пусть на лошадях ездят, если ума не хватает правильно закупку оформить.
ответить

Еще в рубрике

Карантинные больничные работающим пенсионерам продлили до 10 февраля
#больничный #карантин #пенсионеры
Карантинные больничные работающим пенсионерам продлили до 10 февраля

18 минут назад

Общество
Липецким поликлиникам нужны волонтеры
#волонтеры #добровольчество #коронавирус
11
Липецким поликлиникам нужны волонтеры

44 минуты назад

Общество
Из-за утечки на ветхом трубопроводе пришлось отключить подачу воды в частный сектор
#вода #отключение #коммунальная авария
7
Из-за утечки на ветхом трубопроводе пришлось отключить подачу воды в частный сектор

сегодня, 10:30

Общество
МФЦ возобновляет работу по субботам
#МФЦ #прием
МФЦ возобновляет работу по субботам

сегодня, 09:59

Общество
«При сильном ветре труба согнётся и светофор упадёт на проезжую часть»
#светофор #жалоба #дорожное хозяйство
15
«При сильном ветре труба согнётся и светофор упадёт на проезжую часть»

сегодня, 09:40

Общество
Ямы на дорогах пересчитают после январских дождей
#яма #дождь
6
Ямы на дорогах пересчитают после январских дождей

сегодня, 09:24

Общество