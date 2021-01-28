Общество
сегодня, 10:22
Прокуратура лишила чиновников люксовых автомобилей
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По итогам проверок из-за нарушения законодательства отменены закупки транспорта.
Прокуратура Усманского района провела проверку закупок двух сельских администраций, которые проводили торги на покупку автомобилей. По итогам проверки в действиях сотрудников администраций Пригородного и Завальновского сельсоветов выявлены нарушения закона: закупки отменены.
- Администрация сельского поселения Пригородный сельсовет Усманского района объявила закупку на поставку легкового автомобиля для своих нужд. Начальную стоимость контракта установили в 965 400 рублей. В ходе изучения конкурсной документации было выяснено, что технические характеристики требуемой машины полностью соответствуют автомобилю «Lada Niva» в комплектации «люкс». Позиции характеристик были прописаны с прайс-листа на этот автомобиль, - сообщила GOROD48 помощник прокурора Липецкой области Татьяна Ткачева. - Таким образом, в документации к тендеру были выявлены нарушения законодательства в сфере закупок. Аналогичные нарушения выявлены и в тендере администрации Завальновского сельсовета.
По итогам проверок были вынесены представления. Чиновникам пришлось отменить незаконные закупки.
Напомним, ранее по итогам прокурорской проверки была отменена закупка автомобиля «Toyota Camry» в комплектации «Executive Safety», которую проводила администрация Усманского района.
- Администрация сельского поселения Пригородный сельсовет Усманского района объявила закупку на поставку легкового автомобиля для своих нужд. Начальную стоимость контракта установили в 965 400 рублей. В ходе изучения конкурсной документации было выяснено, что технические характеристики требуемой машины полностью соответствуют автомобилю «Lada Niva» в комплектации «люкс». Позиции характеристик были прописаны с прайс-листа на этот автомобиль, - сообщила GOROD48 помощник прокурора Липецкой области Татьяна Ткачева. - Таким образом, в документации к тендеру были выявлены нарушения законодательства в сфере закупок. Аналогичные нарушения выявлены и в тендере администрации Завальновского сельсовета.
По итогам проверок были вынесены представления. Чиновникам пришлось отменить незаконные закупки.
Напомним, ранее по итогам прокурорской проверки была отменена закупка автомобиля «Toyota Camry» в комплектации «Executive Safety», которую проводила администрация Усманского района.
6 2780
Влад
Жуть!
ряженный казак
почему
Усмань!
Вован настоящий