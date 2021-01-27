Происшествия
сегодня, 08:39
Липчанка на «Ладе» врезалась в микроавтобус
ДТП попало на видео
В Тамбовской группе «ВКонтакте» опубликовано видео аварии с участием «Лада Гранта» с липецкими номерами.
«Лада», под управление женщины, обогнала «регистратор» и врезалась в поворачивающий на дорогу в село Иванково Тамбовского района микроавтобус «Форд Транзит». Отскочив от микроавтобуса «Лада» съехала на обочину.
В аварии никто не пострадал. По словам водителя автомобиля с регистратором, женщина на «Ладе» спешила за «Тойотой» с липецкими же номерами. Но водитель «Тойоты» даже не остановился.
«Лада», под управление женщины, обогнала «регистратор» и врезалась в поворачивающий на дорогу в село Иванково Тамбовского района микроавтобус «Форд Транзит». Отскочив от микроавтобуса «Лада» съехала на обочину.
В аварии никто не пострадал. По словам водителя автомобиля с регистратором, женщина на «Ладе» спешила за «Тойотой» с липецкими же номерами. Но водитель «Тойоты» даже не остановился.
Комментарии (11)
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яжмать
OXOTHNK
Гость
Не тупите
житель2
Не тупите
Саня
дед
житель
Непонятно