Происшествия

сегодня, 08:39

Липчанка на «Ладе» врезалась в микроавтобус

11 1284
#ДТП

ДТП попало на видео

В Тамбовской группе «ВКонтакте» опубликовано видео аварии с участием «Лада Гранта» с липецкими номерами.

«Лада», под управление женщины, обогнала «регистратор» и врезалась в поворачивающий на дорогу в село Иванково Тамбовского района микроавтобус «Форд Транзит». Отскочив от микроавтобуса «Лада» съехала на обочину.

В аварии никто не пострадал. По словам водителя автомобиля с регистратором, женщина на «Ладе» спешила за «Тойотой» с липецкими же номерами. Но водитель «Тойоты» даже не остановился.

11 1284
#ДТП

Комментарии (11)

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яжмать

3 минуты назад
Что трудно было в зеркало глянуть водиле автобуса?
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OXOTHNK

5 минут назад
Саня, а ага грантоводка убедилась
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Гость

6 минут назад
Знак же весит. Перекресток. Этой женщине надо на осле рулить.
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Не тупите

7 минут назад
Обгон на перекрестке -запрещен!
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житель2

11 минут назад
Саня, водитель микроавтобуса должен был встречных пропустить. Она прилетела по встречке сзади, через сплошную линию.Сюрприз.
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Не тупите

11 минут назад
Саня, микроавтобус в данном случае не обязан иметь глаза на заднице, он в ответе за встречку.
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Саня

17 минут назад
Но Водитель микроавтобуса не убедился в безопасности манёвра
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дед

19 минут назад
Будет хороший урок тетке,может поумнеет.
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житель

34 минуты назад
Непонятно, 5-ти цилиндровой-это не указ.
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Непонятно

39 минут назад
Каким местом думают ,выполняя обгон на перекрестке? Ведь и разметка хорошо видна и поворот водитель микроавтобуса включил заблаговременно.
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