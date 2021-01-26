Общество

сегодня, 16:55

В Липецке отключения воды и света

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#отключения
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В Липецке отключения воды и света

Отключения затронут окраины города, дома на улицах Гагарина и Титова.

27 января с 10:00 до 14:00 без холодной воды останутся потребители домов №№ 1е, 2б, 2/3 по улице Краснозаводской и СНТ «Дружба» - ЛГЭК будет проводить работы по замене пожарного гидранта на улице Краснозаводской, 2б. Воду подвезут по заявкам жителей.  

С 10:00 до 20:00 ЛГЭК отключит холодную воду в доме № 36 по Боевому проезду по заявке ФГБОУ ЛИППКК АПК для производства в доме внутренних ремонтных работ. Не будет холодной воды в доме № 17 по улице Опытной по заявке ООО «УК «Комфорт-Л» - также для производства по данному адресу внутренних ремонтных работ. По заявке ТК «Махаон» для проведения внутренних ремонтных работ по адресу улица Ленинградская, 8а без холодной воды останутся жители домов №№ 2, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а по улице Ленинградской, № 21 по улице Коммунистической, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7а по улице Волгоградской. Подвоз воды по всем адресам ЛГЭК организует по заявкам потребителей.  

С 09:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 137, 149/2, 151/2, 151/3, 153/2, 157 по улице Гагарина, №№ 2/143, 2/2, 3, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 4, 4/2, 4/3, 5, 5/3, 6/4, 6/6 по улице Титова – ЛГЭК будет проводить ремонтные работы по замене запорной арматуры Д-150 мм и Д-100 мм на улице Титова, 3 и 6/4, а также улице Гагарина, 153/2. Цистерна с водой для питья и хозяйственных нужд подъедет по адресу лица Гагарина, 149/2.  

С 09:00 до 17:00 отключат электричество жителям частного сектора улицы Салтыкова-Щедрина и в СНТ «Сокол-2». С 14:00 до 16:30 обесточат дома №№ 29а, 31 по улице Светлова, а также частный сектор улиц Добровской, Бурлакова, Светлова, Постышева, Писарева, Ярославской. 

Отключения связаны с аварийными ремонтными работами на сетях, сообщили в ЛГЭК.  
3 1309
#отключения
1

Комментарии (3)

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Алоизий

28 минут назад
Класс! Причём всё это без перерасчёта за потребление. Слив-залив системы за наш счёт? В январе по совокупности за двушку уже за 10000₽ плата перевалила...
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Блин горелый

сегодня, 17:14
Что липовые энергетики могут делать лучше всего? Отключать!
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Юг

сегодня, 17:08
В Липецке ни дня без отключения воды, электричества или отопления...
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