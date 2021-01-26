Культура

52 минуты назад

Для несовершеннолетних правонарушителей собирают книги

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#книга #библиотека
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Для несовершеннолетних правонарушителей собирают книги

Липчан призывают присоединиться к пятой общероссийской акции «Дарите книги с любовью», приуроченной к Международному дню книгодарения.

14 февраля будет отмечаться не только День всех влюблённых, но и Международный день книгодарения. Главная идея этого праздника заключается в том, чтобы напомнить, что книга была и остаётся прекрасным подарком. Централизованная библиотечная система города Липецка приглашает присоединиться всех желающих к Пятой общероссийской акции «Дарите книги с любовью», приуроченной к Международному дню книгодарения.

- Все желающие могут приносить книги для читателей от 12 до 17 лет в хорошем состоянии в любую муниципальную библиотеку Централизованной библиотечной системы города Липецка до 10 февраля, - отмечают в Централизованной библиотечной системе города Липецка. - Вся собранная литература будет передана в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Липецкой области 14 февраля. Чтение новой, интересной, красочной книги – радость для любого ребёнка или подростка!

1 185
#книга #библиотека
1

Комментарии (1)

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Перри Мейсон

23 минуты назад
Очень хорошо. Навальнята хоть книги почитают, отдохнут от ТикТока
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