52 минуты назад
Для несовершеннолетних правонарушителей собирают книги
Липчан призывают присоединиться к пятой общероссийской акции «Дарите книги с любовью», приуроченной к Международному дню книгодарения.
- Все желающие могут приносить книги для читателей от 12 до 17 лет в хорошем состоянии в любую муниципальную библиотеку Централизованной библиотечной системы города Липецка до 10 февраля, - отмечают в Централизованной библиотечной системе города Липецка. - Вся собранная литература будет передана в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Липецкой области 14 февраля. Чтение новой, интересной, красочной книги – радость для любого ребёнка или подростка!
Перри Мейсон