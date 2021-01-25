72-летняя женщина пыталась сжечь 94-летнего отца

В Становлянском районе пенсионерка подозревается в покушении на убийство престарелого отца.





Елецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 72-летней жительницы Становлянского района, подозреваемой в покушении на убийство.

«По данным следствия, вечером 22 января подозреваемая облив бензином дверь, ведущую в комнату 94-летнего отца, подожгла деревянное полотно. Престарелый мужчина, лишенный возможности покинуть горящую комнату пытался выбраться через окно. На помощь ему пришел проходивший мимо сосед, который увидел пожар и вытащил хозяина дома через оконный проем. В результате пожара дом выгорел полностью», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.В рамках расследования уголовного дела проводятся следственные действия с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего, а также назначен ряд судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая для установления вменяемости фигурантки. Расследование уголовного дела продолжается.