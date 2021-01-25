Два курьезных ДТП попали на запись камер наблюдения в Липецке

Обе аварии обошлись без пострадавших.

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Сегодня в Липецке произошло два курьезных ДТП, которые попали на записи камер наблюдения.Около семи утра на улице Московской автомобиль остановился в левой полосе, видимо для маневра. За ним ехал автобус. Затормозить водитель автобуса не успевал, а перестроиться в правую полосу уже не мог – по ней двигался другой автобус. Как раз под него после столкновения вылетел легковой автомобиль. Но водитель второго автобуса оказался более удачливым и остановился в считанных сантиметрах от легковушки.А на перекрестке проспекта 60 лет СССР и улицы Стаханова водитель легкового автомобиля с левой полосы решил повернуть направо. Но в правой полосе автомобиль ехал по прямой. Результат – после столкновения обе машины оказались на обочине разделительной полосы.- ДТП обошлись без пострадавших, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.