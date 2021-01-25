Происшествия

сегодня, 11:20

Два курьезных ДТП попали на запись камер наблюдения в Липецке

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#ДТП #автобус
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Два курьезных ДТП попали на запись камер наблюдения в Липецке

Обе аварии обошлись без пострадавших.

Сегодня в Липецке произошло два курьезных ДТП, которые попали на записи камер наблюдения.

Около семи утра на улице Московской автомобиль остановился в левой полосе, видимо для маневра. За ним ехал автобус. Затормозить водитель автобуса не успевал, а перестроиться в правую полосу уже не мог – по ней двигался другой автобус. Как раз под него после столкновения вылетел легковой автомобиль. Но водитель второго автобуса оказался более удачливым и остановился в считанных сантиметрах от легковушки.

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А на перекрестке проспекта 60 лет СССР и улицы Стаханова водитель легкового автомобиля с левой полосы решил повернуть направо. Но в правой полосе автомобиль ехал по прямой. Результат – после столкновения обе машины оказались на обочине разделительной полосы.

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- ДТП обошлись без пострадавших, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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#ДТП #автобус
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Комментарии (2)

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Водятел

26 минут назад
это после вакцины!
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Липчанин

52 минуты назад
Водитель автобуса в маске был?
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