За сутки в Липецкой области от COVID-19 вылечились 268 человек

Всего с начала пандемии на территории региона зарегистрированы 19 568 случаев новой коронавирусной инфекции, 15 379 человек выздоровели, 346 человек умерли , 3 843 — лечатся.

В больницах сегодня находятся 1 158 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 2 685 пациентов с лёгкой формой COVID-19.



За последние сутки в регионе подтверждены 154 случая инфицирования коронавирусом. Более половины из них в Липецке — 85, на втором месте Елецкий район — 19, на третьем Грязинский район — 15 заболевших. В Задонском и Лебедянском районах — по 9, в Лев-Толстовском районе — 5, в Ельце и Данковском районе — по 3, в Добринском и Чаплыгинском районах — по 2, в Липецком и Тербунском районах — по одному заболевшему.