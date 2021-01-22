Коронавирус

10 минут назад

За сутки в Липецкой области выявили 154 новых случая COVID-19, четыре человека умерли

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#коронавирус
За сутки в Липецкой области выявили 154 новых случая COVID-19, четыре человека умерли

Выздоровели за сутки после перенесенной болезни 268 человек.

За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 154 новых случая коронавирусной инфекции, 268 человек после перенесенного COVID-19 выздоровели, четыре человека от болезни умерли. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии в Липецкой области коронавирусная инфекция выявлена у 19 568 человек, 15 379 из них выздоровели, 346 — умерли.

В России за сутки выявлены 21 513 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 27 318 человек, 580 человек от COVID-19 умерли.

С начала эпидемии в Российской Федерации выявлены 3 677 352 случая коронавирусной инфекции, 3 081 536 человек выздоровели, 68 412 человек от COVID-19 умерли.
53
#коронавирус

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