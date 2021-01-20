Общество
35 минут назад
Строительство фонтана в Лебедяни затормозили жалобы
Претензии потенциальных подрядчиков к требованиям заказчика благоустройства антимонопольщики признали обоснованными.
Комиссия регионального управления Федеральной антимонопольной службы рассмотрела жалобы организаций на аукцион по благоустройству участка в центре Лебедяни. Торги на этот объект администрация Лебедянского района объявила еще в декабре. По проекту в Лебедяни к августу 2021 года должна быть благоустроена пешеходная зона улицы Мира, Базарной площади и прилегающих к ним участков. Там хотят построить фонтан, сделать смотровую площадку, поставить беседки и биотуалеты. Весь комплекс работ, который также включает монтаж систем освещения и видеонаблюдения, оценили в 74,5 млн рублей. Победитель торгов должен был определиться еще в 2020 году, но этому помешали жалобы на аукционную документацию. Претензии потенциальных подрядчиков разобрали антимонопольщики.
- Заказчик неправомерно установил требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в аукционе только путем внесения денежных средств. Заказчиком неправомерно установлено ограничение о проведении электронного аукциона только среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций. Проект контракта не содержит важных пунктов об ответственности подрядчика, - указано в решениях УФАС по Липецкой области.
Администрации Лебедянского района было выдано предписание о необходимости устранения нарушений. Материалы проверок переданы для рассмотрения вопроса о возбуждении административного производства.
Стоит отметить, что со всеми выявленными нарушениями в администрации Лебедянского района согласились. Из-за необходимости корректировки аукционной документации тендер продлен. Аукцион планируют провести 25 января 2020 года. Победитель торгов должен будет приступить к работам сразу после подписания контракта. Услуги подрядчика оплатят средства из федеральной казны и бюджета Липецкой области.
Напомним, проект проект благоустройства пешеходной зоны в центре Лебедяни в 2020 году победил в конкурсе малых городов. Город получил грант в 45 млн рублей из федерального бюджета.
- Концепцией проекта стала идея рассказать жителям и туристам города о том, что Лебедянь - это место рождения силы и родина великих умов, - отмечают авторы проекта. - Лебедянь прославили Е.Е. Замятин - создатель первого романа антиутопии «Мы», Павел Григорьевич фон Дервиз - проектировщик и строитель железных дорог, Константин Николаевич Игумнов - пианист, народный артист СССР и многие другие. Лебедянь - место, которое создают и наполняют люди, это не просто город — это истории. Поэтому в основу концепции легли городские байки, легенды и реальные факты. Территория проектирования расположена в центральной исторической части Лебедяни. Функционально она делится на зону тихого отдыха (Базарная площадь), променад (пешеходная улица Мира), сквер имени Е.И. Замятина, культурно-развлекательную зону (площадь Ленина), детскую зону и смотровую площадку. Приезжим гостям и жителям города представляется возможность погрузиться в атмосферу провинциального города, познакомиться с его историей. Прогуливаясь по улице Мира, можно увидеть уникальный сохранившийся архитектурный комплекс Торговых рядов, главную высотную доминанту – Ново-Казанский собор, застройку 19-20 века. А Базарная площадь - место театральных встреч, поэтических вечеров, зимой - новогодних и рождественских гуляний. Также здесь можно покататься на качелях, почитать книгу на лавочке, поиграть с детьми.
- Заказчик неправомерно установил требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в аукционе только путем внесения денежных средств. Заказчиком неправомерно установлено ограничение о проведении электронного аукциона только среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций. Проект контракта не содержит важных пунктов об ответственности подрядчика, - указано в решениях УФАС по Липецкой области.
Администрации Лебедянского района было выдано предписание о необходимости устранения нарушений. Материалы проверок переданы для рассмотрения вопроса о возбуждении административного производства.
Стоит отметить, что со всеми выявленными нарушениями в администрации Лебедянского района согласились. Из-за необходимости корректировки аукционной документации тендер продлен. Аукцион планируют провести 25 января 2020 года. Победитель торгов должен будет приступить к работам сразу после подписания контракта. Услуги подрядчика оплатят средства из федеральной казны и бюджета Липецкой области.
Напомним, проект проект благоустройства пешеходной зоны в центре Лебедяни в 2020 году победил в конкурсе малых городов. Город получил грант в 45 млн рублей из федерального бюджета.
- Концепцией проекта стала идея рассказать жителям и туристам города о том, что Лебедянь - это место рождения силы и родина великих умов, - отмечают авторы проекта. - Лебедянь прославили Е.Е. Замятин - создатель первого романа антиутопии «Мы», Павел Григорьевич фон Дервиз - проектировщик и строитель железных дорог, Константин Николаевич Игумнов - пианист, народный артист СССР и многие другие. Лебедянь - место, которое создают и наполняют люди, это не просто город — это истории. Поэтому в основу концепции легли городские байки, легенды и реальные факты. Территория проектирования расположена в центральной исторической части Лебедяни. Функционально она делится на зону тихого отдыха (Базарная площадь), променад (пешеходная улица Мира), сквер имени Е.И. Замятина, культурно-развлекательную зону (площадь Ленина), детскую зону и смотровую площадку. Приезжим гостям и жителям города представляется возможность погрузиться в атмосферу провинциального города, познакомиться с его историей. Прогуливаясь по улице Мира, можно увидеть уникальный сохранившийся архитектурный комплекс Торговых рядов, главную высотную доминанту – Ново-Казанский собор, застройку 19-20 века. А Базарная площадь - место театральных встреч, поэтических вечеров, зимой - новогодних и рождественских гуляний. Также здесь можно покататься на качелях, почитать книгу на лавочке, поиграть с детьми.
Шапокляк