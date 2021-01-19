«Шашлычок под коньячок» перерос в поножовщину

Семейное барбекю превратилось в уголовное дело. Женщина не разрешила пьяному сожителю садиться за руль, чтобы съездить за алкоголем.

Добринский районный суд вынес жительнице Липецкой области обвинительный приговор по п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью». Женщина призналась в преступлении.



Как указано в материалах суда, переросшая в поножовщину ссора произошла вечером 5 апреля 2020 года. В тот день родственники собрались в частном доме на шашлыки. На столе была и выпивка. Среди гостей оказалась сожительница хозяина дома. В ходе застолья между женщиной и ее сожителем возникла ссора: мужчина уже был изрядно пьян, но все равно порывался съездить за добавкой в магазин. Женщина его не пускала и угрожала вызвать полицию. Мужчина стоял на своем, ссорясь с сожительницей, схватил ее за волосы и ударил по голове, повалил на пол и избил ногами. От сожительницы мужчину оттащила ее дочь. Ссора утихла.



Пока побитая сожителем женщина приходила в себя, она услышала, что мужчина и ее зять все же собираются ехать за спиртным. Женщина схватила с кухонного стола нож и бросилась на своего сожителя. Нож попал в поясницу и достал до брюшинной полости. Увидев кровь, женщина обработала рану своего сожителя, мужчине вызвали «Скорую помощь». Пациента сразу отправили в реанимацию.



К моменту разбирательства в суде подсудимая и сожитель помирились. Как рассказал суду мужчина, что происходило он не помнит, очнулся уже в больнице. Сейчас претензий к сожительнице не имеет.



Суд признал женщину виновной в преступлении и наказал ее 1,5 годами условного срока с двумя годами испытательного.