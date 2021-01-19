43 минуты назад
«Шашлычок под коньячок» перерос в поножовщину
Семейное барбекю превратилось в уголовное дело. Женщина не разрешила пьяному сожителю садиться за руль, чтобы съездить за алкоголем.
Как указано в материалах суда, переросшая в поножовщину ссора произошла вечером 5 апреля 2020 года. В тот день родственники собрались в частном доме на шашлыки. На столе была и выпивка. Среди гостей оказалась сожительница хозяина дома. В ходе застолья между женщиной и ее сожителем возникла ссора: мужчина уже был изрядно пьян, но все равно порывался съездить за добавкой в магазин. Женщина его не пускала и угрожала вызвать полицию. Мужчина стоял на своем, ссорясь с сожительницей, схватил ее за волосы и ударил по голове, повалил на пол и избил ногами. От сожительницы мужчину оттащила ее дочь. Ссора утихла.
Пока побитая сожителем женщина приходила в себя, она услышала, что мужчина и ее зять все же собираются ехать за спиртным. Женщина схватила с кухонного стола нож и бросилась на своего сожителя. Нож попал в поясницу и достал до брюшинной полости. Увидев кровь, женщина обработала рану своего сожителя, мужчине вызвали «Скорую помощь». Пациента сразу отправили в реанимацию.
К моменту разбирательства в суде подсудимая и сожитель помирились. Как рассказал суду мужчина, что происходило он не помнит, очнулся уже в больнице. Сейчас претензий к сожительнице не имеет.
Суд признал женщину виновной в преступлении и наказал ее 1,5 годами условного срока с двумя годами испытательного.
Семеныч
Пeppи Mейсон
Конституция