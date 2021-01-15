В Липецкой области днем до -14

В ближайшие сутки Липецкая область окажется в тылу уходящего на восток циклона – ночью пройдет умеренный, а днем небольшой снег.

В последующие двое суток будет преимущественно без осадков. Температура заметно понизится. Среднесуточные температуры воздуха составят: 16 января – 12 градусов мороза, что на 2 градуса ниже нормы, 17 января – 16 градусов мороза, что на 6 градусов ниже нормы, 18 января – 21 градус мороза, что на 10 градусов ниже нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 января в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью умеренный, а днем небольшой снег. Ветер северо-западный, 6-11 м/сек. Температура ночью составит от 11 до 16 градусов мороза, днем будет от 9 до 14 градусов мороза.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью умеренный, а днем небольшой снег. Температура ночью составит от 12 до 14 градусов мороза, днем ожидается от 10 до 12 градусов мороза.



День 16 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +3 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1943 году – 31 градус мороза.

