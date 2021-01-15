12 минут назад
В Липецкой области днем до -14
В ближайшие сутки Липецкая область окажется в тылу уходящего на восток циклона – ночью пройдет умеренный, а днем небольшой снег.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 января в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью умеренный, а днем небольшой снег. Ветер северо-западный, 6-11 м/сек. Температура ночью составит от 11 до 16 градусов мороза, днем будет от 9 до 14 градусов мороза.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью умеренный, а днем небольшой снег. Температура ночью составит от 12 до 14 градусов мороза, днем ожидается от 10 до 12 градусов мороза.
День 16 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +3 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1943 году – 31 градус мороза.
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13.01.2021 17:00Погода в Липецке
Вася