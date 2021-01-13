27-летний житель Грязинского района пытался обмануть страховую компанию на 169 тысяч рублей

За страховое мошенничество ему теперь грозит срок.



Прокурор Советского района Липецка утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего жителя Грязинского района по ч.3 ст.30, ч.2 ст.159.5 УК РФ - покушение на мошенничество в сфере страхования, совершенное группой лиц по предварительному сговору.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, по версии следствия, поздно вечером 13 сентября 2019 года в Липецке на перекрёстке равнозначных дорог - улиц Прокатная и Суворова было инсценировано ДТП с участием автомобилей «Мерседес-Бенц» и «ВАЗ-2107». При этом в момент ДТП за рулём «Мерседеса» находился один человек, лишенный права управления, а после за руль пересел другой. Но на следующий день в ГИБДД участники аварии подписали документы, в соответствие с которым виновником происшествия признавался 27-летний водитель «семёрки». В результате ДТП у «Мерседеса» были повреждены левые двери, заднее левое крыло, задний бампер слева, диск левого колеса.



24 сентября владелец «Мерседеса» обратился в страховую компанию владельца «ВАЗа» за возмещением. В ходе смотра автомобиля экспертом было указано о необходимости проведения проверки обстоятельств ДТП. Специалисты пришли к выводу, что такие повреждения иномарки не могли образоваться в результате одного дорожно-транспортного происшествия, и в страховом возмещении был отказано.



Владелец «Мерседеса» написал претензионное письмо в страховую компанию о взыскании 154 200 рублей страхового возмещения и 15000 рублей расходов на оценку. После этого владельцу иномарки всё-таки были выплачены 7960 рублей – страховая компания признала страховой случай частично. Но владелец «Мерседеса» написал претензионное письмо с требованием оставшейся суммы.



В ходе расследования уголовного дела, изучений фотографий и видеозаписей с места ДТП пришли к выводу, что механические повреждения на машинах не соответствуют обстоятельствам ДТП.



Водитель «семёрки» полностью признал свою вину. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до 1 года или без такового.